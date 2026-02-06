हरियाणा में नशे के सौदागरों पर पुलिस का वार, बड़े ड्रग डीलरों की लिस्ट तैयार, आईजी सिमरदीप बोले-"अब नहीं बख्शे जाएंगे छोटे डीलर"
भिवानी दौरे पर आए रोहतक आईजी सिमरदीप ने कहा कि हरियाणा में ड्रग नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़े-छोटे सभी डीलरों पर सख्त कार्रवाई होगी.
Published : February 6, 2026 at 4:11 PM IST
भिवानी: हरियाणा में बढ़ते नशे और अपराध पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सिमरदीप सिंह भिवानी पहुंचे. भिवानी पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. आईजी ने कहा कि, "प्रदेश में बड़े ड्रग डीलरों की पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार की गई है.उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है."
ड्रग नेटवर्क तोड़ने की तैयारी:आईजी सिमरदीप सिंह ने बताया कि, "पुलिस अब केवल बड़े ड्रग तस्करों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छोटे ड्रग डीलरों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है. नशे के पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने रणनीति बनाकर काम शुरू कर दिया है. जिस तरह से नशा तस्करी के मामले बढ़े हैं, उसी हिसाब से पुलिस की तत्परता और कार्रवाई भी बढ़ाई गई है."
भिवानी पुलिस की समीक्षा: मीटिंग के दौरान आईजी ने भिवानी पुलिस की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की.उन्होंने दर्ज किए गए केस, पेंडिंग मामलों और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मामलों की जांच में तेजी लाई जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, ताकि अपराधियों को समय पर सजा दिलाई जा सके.
विदेशों से चल रहे गैंग पर प्रहार: आईजी सिमरदीप सिंह ने कहा कि, "विदेशों में बैठकर हफ्तावसूली करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है. ऐसे अपराधियों को विदेश से वापस लाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2023-24 में विदेशों से धमकी देकर उगाही के मामले चरम पर थे, लेकिन अब इनमें काफी कमी देखने को मिल रही है.इसके साथ ही कॉलिंग से जुड़े अपराध और हादसों में भी कमी आई है.
साइबर क्राइम पर भी फोकस: आईजी ने कहा कि, "साइबर क्राइम का नया ट्रेंड तेजी से सामने आ रहा है, जिसमें लिंक भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर दिए जाते हैं. इसे देखते हुए हर जिले में साइबर क्राइम थाना स्थापित किया गया है. चूंकि साइबर अपराध किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, इसलिए अतिरिक्त टीमें बनाकर इस पर काम किया जा रहा है."
जनता और पुलिस के बीच दूरी कम करने के निर्देश: बेहतर पुलिसिंग को लेकर आईजी सिमरदीप सिंह ने कहा कि, "आम जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ाना बेहद जरूरी है. इसके लिए सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि थाने में आने वाले लोगों से सभ्य तरीके से बात की जाए और उनकी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो. एसएचओ और थाना चौकी इंचार्ज को पब्लिक के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिकायतें दर्ज हों और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके."
ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र में 41वां पशुधन मेला शुरू, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया उद्घाटन, बोले- "अमेरिका पाकिस्तान पर लगाए बैन"