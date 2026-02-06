ETV Bharat / state

हरियाणा में नशे के सौदागरों पर पुलिस का वार, बड़े ड्रग डीलरों की लिस्ट तैयार, आईजी सिमरदीप बोले-"अब नहीं बख्शे जाएंगे छोटे डीलर"

भिवानी: हरियाणा में बढ़ते नशे और अपराध पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में रोहतक रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सिमरदीप सिंह भिवानी पहुंचे. भिवानी पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. आईजी ने कहा कि, "प्रदेश में बड़े ड्रग डीलरों की पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार की गई है.उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है." ड्रग नेटवर्क तोड़ने की तैयारी:आईजी सिमरदीप सिंह ने बताया कि, "पुलिस अब केवल बड़े ड्रग तस्करों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छोटे ड्रग डीलरों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है. नशे के पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने रणनीति बनाकर काम शुरू कर दिया है. जिस तरह से नशा तस्करी के मामले बढ़े हैं, उसी हिसाब से पुलिस की तत्परता और कार्रवाई भी बढ़ाई गई है." बड़े ड्रग डीलरों की लिस्ट तैयार (ETV Bharat) भिवानी पुलिस की समीक्षा: मीटिंग के दौरान आईजी ने भिवानी पुलिस की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की.उन्होंने दर्ज किए गए केस, पेंडिंग मामलों और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मामलों की जांच में तेजी लाई जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, ताकि अपराधियों को समय पर सजा दिलाई जा सके.