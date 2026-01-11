ETV Bharat / state

हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 5500 पदों के लिए होगी भर्ती, इन बातों का रखें ध्यान

Haryana Police Bharti 2026: हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है.

Haryana Police Bharti 2026
हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती (HSSC Chairman X Handle)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 11, 2026 at 2:49 PM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 5500 पदों पर भर्ती के लिए 11 जनवरी 2026 से आवेदन शुरू हो गया है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) की वेबसाइट पर सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2026 है. एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इस संबंध जानकारी साझा करते हुए उम्मीदवारों से सावधानीपूर्वक आवेदन करने की अपील की है.

इस लिंक पर करें आवेदनः आवेदक https://adv012026.hryssc.com लिंक पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आवेदक एचएसएससी के हेल्पलाइन नंबर 1800-572-8997 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं.

आवेदन के दौरान इन बातों का रखें ख्यालः

  1. फार्म भरने से पहले नियम, योग्यता सहित अन्य अर्हता के बारे में पूरी जानकारी को ठीक से पढ़ें.
  2. आवेदन फाइनल सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं कर पाएंगे. इसलिए आराम से सभी तथ्यों का मिलान कर फाइनल सबमिट करें.
  3. फार्म को ध्यानपूर्वक भरें, किसी प्रकार की कोई गलती न करें.
  4. सही तरह से आवेदन को चेक करने के बाद ही फाइनल ,सबमिट करें.

पंजीकरण कैसे करेंः

  1. 01.01.2026 तक ग्रुप-सी सीईटी पास उम्मीदवारों को अपने सीईटी पंजीकरण नंबर का उपयोग करके फिर से पंजीकरण करना होगा.
  2. वहीं नये उम्मीदवारों को एचएसएससी के वेबसाइट पर नया उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा.
  3. आवेदकों को उनके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, जिसका उपयोग उन्होंने सीईटी पंजीकरण के दौरान किया था.
  4. जो उम्मीदवार इस विज्ञापन (विज्ञापन 01/2026) में पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, वे पंजीकृत उम्मीदवार बटन पर क्लिक करके लॉग इन करके अपना आवेदन भर सकते हैं/देख सकते हैं.
  5. यदि उम्मीदवार अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह लॉगिन स्क्रीन पर उपलब्ध Forgot your password? लिंक पर क्लिक कर पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं.

आवेदन के लिए सामान्य योग्यताः

  1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आवेदक 12वीं पास या हायर एजुकेशन की पढ़ाई पूरी की हो.
  2. आवेदक हरियाणा ग्रुप सी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास हो.
  3. CET स्कोर के आधार पर ही आवेदक को अगले चरण में स्क्रीनिंग के चुना जायेगा.
  4. पुरुष आवेदकों के लिए लंबाई 170 सेमी वहीं महिलाओं की लंबाई 158 सेमी निर्धारित है.
