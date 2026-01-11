ETV Bharat / state

हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 5500 पदों के लिए होगी भर्ती, इन बातों का रखें ध्यान

चंडीगढ़ः हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के 5500 पदों पर भर्ती के लिए 11 जनवरी 2026 से आवेदन शुरू हो गया है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) की वेबसाइट पर सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2026 है. एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर इस संबंध जानकारी साझा करते हुए उम्मीदवारों से सावधानीपूर्वक आवेदन करने की अपील की है.

इस लिंक पर करें आवेदनः आवेदक https://adv012026.hryssc.com लिंक पर लॉग इन कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आवेदक एचएसएससी के हेल्पलाइन नंबर 1800-572-8997 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं.