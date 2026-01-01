ETV Bharat / state

हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती: 5500 कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन शुरू, महिलाओं के लिए 600 सीटें

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में सिपाही के पदों के लिए सबसे बड़ी भर्ती अब निकाली है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने साल 2026 के पहले ही दिन कुल 5500 पदों के लिए इस भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी की है. इसमें 600 पद महिला सिपाहियों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इस भर्ती के पूरा होने पर हरियाणा पुलिस बल की संख्या स्वीकृत पदों के काफी करीब पहुंच जाएगी.

यहां जानें जेंडर अनुसार संख्या: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में कुल 5500 पदों में 4500 पुरुष सिपाही और 600 महिला कॉन्स्टेबलों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा जीआरपी के लिए 400 पुरुष कॉन्स्टेबल के पद आरक्षित रखे गए हैं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोई फीस नहीं रखी गई है.

परीक्षा तिथि की जानकारी अभी नहीं: कॉन्स्टेबलों की इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 11 जनवरी 2026 से लेकर 25 जनवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हांलाकि, आयोग द्वारा भर्ती में परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है. भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्र तय किए जाने के बाद ही परीक्षा की तय तिथि बारे जानकारी दी जाएगी.