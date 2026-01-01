ETV Bharat / state

हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती: 5500 कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन शुरू, महिलाओं के लिए 600 सीटें

हरियाणा पुलिस में 5500 कॉन्स्टेबलों की भर्ती घोषित की गई है. इसमें 600 महिला पद शामिल है.

Haryana Police Constable Recruitment 2026
हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 1, 2026 at 10:44 AM IST

3 Min Read
पंचकूला: हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में सिपाही के पदों के लिए सबसे बड़ी भर्ती अब निकाली है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने साल 2026 के पहले ही दिन कुल 5500 पदों के लिए इस भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी की है. इसमें 600 पद महिला सिपाहियों के लिए आरक्षित किए गए हैं. इस भर्ती के पूरा होने पर हरियाणा पुलिस बल की संख्या स्वीकृत पदों के काफी करीब पहुंच जाएगी.

यहां जानें जेंडर अनुसार संख्या: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में कुल 5500 पदों में 4500 पुरुष सिपाही और 600 महिला कॉन्स्टेबलों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं. इसके अलावा जीआरपी के लिए 400 पुरुष कॉन्स्टेबल के पद आरक्षित रखे गए हैं. यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस भर्ती में आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोई फीस नहीं रखी गई है.

परीक्षा तिथि की जानकारी अभी नहीं: कॉन्स्टेबलों की इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 11 जनवरी 2026 से लेकर 25 जनवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हांलाकि, आयोग द्वारा भर्ती में परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है. भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्र तय किए जाने के बाद ही परीक्षा की तय तिथि बारे जानकारी दी जाएगी.

पुरुषों के लिए 170, महिलाओं के लिए 58 सेमी. हाइट अनिवार्य: इस भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों का कद 170 सेंटीमीटर और छाती 83 सेंटीमीटर होनी जरूरी है. लेकिन आरक्षित श्रेणी को दो सेंटीमीटर की छूट दी गई है. जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए जरूरी कद 158 सेंटीमीटर तय किया गया है. यहां भी आरक्षित श्रेणी के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है.

12 मिनट में 2.5 किमी. दौड़: शारीरिक परीक्षा के ग्राउंड चरण में पुरूष उम्मीदवारों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना जरूरी है. इनके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए 5 मिनट में एक किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गई है. इस शारीरिक परीक्षा में असफल रहने वाले उम्मीदवारों को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा.

आरक्षित श्रेणी के लिए आवश्यक जानकारी:

  • बीसी ए, बीसी-बी, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को अपना कैटेगरी प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2025 के बाद जारी हुआ लगाना है.
  • डीएससी और ओएससी उम्मीदवार अपना कैटेगरी प्रमाण पत्र 13 नवंबर 2024 के बाद जारी हुआ साथ लगा सकेंगे.
  • पूर्व सैनिक कोटा के उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र 12 जनवरी 2015 के बाद जारी हुआ मान्य होगा.

संपादक की पसंद

