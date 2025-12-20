ETV Bharat / state

हरियाणा पुलिस का एएसआई 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, पुलिस रिमांड में परेशान नहीं करने की एवज में मांगी थी घूस

आरोपी एएसआई ने परिवादी को फोन कर बताया था कि वह अपने साथ उसके आरोपी मामा को भी लेकर आया है.

Haryana Police accused ASI
हरियाणा पुलिस का आरोपी एएसआई (Source - Jodhpur ACB)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 10:19 PM IST

जोधपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शनिवार को ग्रामीण पुलिस के कापरड़ा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस के एक सहायक पुलिस निरीक्षक को तीन लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोपी एएसआई परिवादी के मामा को एक प्रकरण में पुलिस रिमांड के दौरान परेशान नहीं करने और मदद करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी की जोधपुर ग्रामीण इकाई को एक शिकायत प्राप्त हुई कि हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच पालम विहार, गुरुग्राम के सहायक उपनिरीक्षक प्रवीण परिवादी के मामा को पुलिस रिमांड में परेशान नहीं करने और मदद करने के बदले 3 लाख की रिश्वत मांग रहा है. यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम के सदर पुलिस थाने में दर्ज है. इस पर डीआईजी भुवन भुषण यादव के सुपरविजन में एएसपी पारस सोनी के नेतृत्व में शनिवार शाम को जोधपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कापरड़ा थाने से आगे खड़े हरियाणा पुलिस के गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के सहायक उपनिरीक्षक प्रवीण को तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया.

आरोपी को साथ लेकर आया एसआई: एएसपी पारस सोनी ने बताया कि आरोपी एएसआई प्रवीण मामले की जांच पर आया और साथ में आरोपी को भी लाया. आरोपी ने परिवादी को फोन कर कहा कि उसका मामा उसके रिमांड पर है. उसे परेशान नहीं करने और साथ देने के लिए तीन लाख रुपए दे. इस पर शिकायत का सत्यापन किया गया. परिवादी के साथ डेढ़ लाख रुपए की नगदी और डेढ़ लाख रुपए की डमी भारतीय करेंसी भेजी गई. आरोपी के राशि लेते ही टीम ने उसे पकड़ लिया. उसके बाद कापरड़ा थाना लाकर कार्रवाई की जा रही है.

दो दिन पहले पकड़ा कांस्टेबल: एसीबी की जोधपुर की स्पेशल यूनिट में गुरुवार शाम को ही शहर के राजीव गांधी नगर थाना के कांस्टेबल भविष्य कुमार को 50000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था. यह रिश्वत की राशि उसने उपनिरीक्षक प्रेमनाथ के लिए ली थी. लेकिन प्रेमनाथ मौके से भाग गया था. पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने दोनों को निलंबित कर दिया है.

TAGGED:

HARYANA ASI DEMANDED BRIBE
HARYANA ASI TRAPPED IN JODHPUR
ACB ACTION IN JODHPUR
एएसआई 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार
HARYANA ASI ARRESTED WITH BRIBE

