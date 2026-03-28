ETV Bharat / state

सोनीपत पुलिस का फिरौती गैंग पर वार, विदेश बैठे Gang के इशारे पर हमला करने जा रहे 5 शार्प शूटर गिरफ्तार

सोनीपत पुलिस ने विदेशी गैंग के इशारे पर व्यापारियों पर हमले की साजिश रच रहे पांच शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है.

SONIPAT SHARP SHOOTERS ARRESTED
सोनीपत पुलिस का फिरौती गैंग पर वार (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: सोनीपत एंटी गैंगस्टर यूनिट सेक्टर-7 को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर हरियाणा के व्यापारियों पर फायरिंग की साजिश रच रहे पांच शार्प शूटरों को वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई समय रहते की गई, जिससे एक बड़ी आपराधिक घटना टल गई.

व्यापारियों से करोड़ों की फिरौती: पुलिस जांच में सामने आया है कि विदेशों में सक्रिय गैंगस्टर हरियाणा के जींद, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के कई व्यापारियों को निशाना बना रहे थे. ये गिरोह व्यापारियों से करोड़ों रुपये की फिरौती मांग रहे थे और धमकियों को अंजाम देने के लिए हमलों की योजना बना रहे थे.

हथियार और मोबाइल जब्त: गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं. ये शूटर पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी योजना धरी रह गई.

विदेश बैठे Gang के इशारे पर हमला करने जा रहे 5 शार्प शूटर गिरफ्तार (Etv Bharat)

मोबाइल छीनकर OTP से चलाते थे नेटवर्क: इस पूरे मामले में एसीपी अजीत सिंह ने बताया कि, "आरोपी विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के सीधे संपर्क में थे. वे लोगों से मोबाइल फोन छीनकर ओटीपी के जरिए उसे एक्टिव करते थे. फिर उसी माध्यम से व्यापारियों को धमकी भरे कॉल करते थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती थी."

रिमांड पर लेकर होगी गहन पूछताछ: एसीपी अजीत सिंह ने आगे बताया कि, "पुलिस आज सभी पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है. पूछताछ के दौरान इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे पूरे मामले की जड़ तक पहुंचा जा सकेगा."

ये भी पढ़ें:हरियाणा के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, डंकी रूट से गया था चेतन शर्मा, परिवार का था इकलौता सहारा

TAGGED:

SONIPAT SHARP SHOOTERS ARRESTED
SONIPAT FOREIGN GANGSTER NETWORK
SONIPAT EXTORTION CASE
CRIME BRANCH SONIPAT
SONIPAT POLICE ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.