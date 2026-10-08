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गन कल्चर पर फिर से हरियाणा पुलिस की सख्ती, सोशल मीडिया से 67 आपत्तिजनक गीत और 12 सोशल मीडिया अकाउंट हटवाए

Haryana Police action on gun culture ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा पुलिस ने गैंगस्टरों, गैंग संस्कृति, हथियारों और हिंसा के महिमामंडन के खिलाफ व्यापक अभियान को तेज करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म, संगीत जगत, मीडिया संस्थानों और युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाई है. अभियान का उद्देश्य आपराधिक जीवनशैली को ‘ग्लैमर’ के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाना और विशेषकर युवाओं को गैंग कल्चर और गन कल्चर के नकारात्मक प्रभाव से बचाना बताया.

एसटीएफ ने संगीत जगत को किया जागरूक: हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने इस दिशा में एक केंद्रित पहल के तहत हरियाणवी संगीत जगत के प्रमुख गायकों, गीतकारों एवं निर्माताओं के साथ बैठक की. बैठक में कलाकारों को गीतों एवं म्यूजिक वीडियो के माध्यम से गैंगस्टरों, हथियारों और हिंसा के महिमामंडन से होने वाले सामाजिक दुष्प्रभावों और युवाओं पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया.