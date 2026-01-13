हरियाणा में 67 गाने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हटाए गए, अपराधियों के पोस्ट को लाइक-शेयर करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नज़र
हरियाणा पुलिस राज्य में अपराधियों के खिलाफ लगातार आक्रमक तरीके से कार्रवाई कर रही है.
January 13, 2026
January 13, 2026
पंचकूला: हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) व साइबर यूनिट प्रदेश में गैंगस्टर कल्चर और हथियारों के साथ हिंसक छवि को बढ़ावा देने वाले गीतों पर कार्रवाई कर रही है. गहन जांच में पाया गया कि ऐसे गीत युवाओं को प्रभावित करते हुए गैंगस्टरों की दिखावटी चमक-दमक को महिमामंडित करते हैं और उन्हें अपराध की ओर आकर्षित करते हैं. नतीजतन, हरियाणा पुलिस ने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, गाना और जियोसावन जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 67 आपत्तिजनक गीतों पर कार्रवाई की है. इसके बाद अधिकांश डिजिटल कंटेट हटाया गया या ब्लॉक कर दिया गया. हरियाणा पुलिस ने आगामी समय में भी ऐसे कंटेंट के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है.
अपराध रोकथाम के साथ युवाओं को बचाना लक्ष्य: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को युवाओं और समाज के हित में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि "पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम रखने से बचाना भी है. आपराधिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गाने अपराधियों को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर उनकी जिंदगी में ऐशो-आराम की छवि दर्शाते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधियों का जीवन केवल कठिनाइयों-चुनौतियों से भरा होता है और आखिरकार एक दिन वे कानून की गिरफ्त में जरूर आते हैं. वहीं, कई बार उनकी आपराधिक प्रवृति का खामियाजा उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है." डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा पुलिस की स्पष्ट नीति है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "ऐसे 67 गीतों पर कार्रवाई पुलिस अभियान का हिस्सा है, जिसमें आगामी समय में और भी सख्ती देखने को मिलेगी." उन्होंने कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से अपनी अपील में कहा कि "वे सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसा कंटेंट न बनाएं, जो युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाए."
कलाकार हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति का महिमामंडन न करें: एसटीएफ के आईजी सतीश बालन ने कहा कि "युवा वर्ग पर डिजिटल कंटेंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने कलाकारों और गीतकारों के साथ बैठकें आयोजित की हैं. इसमें उन्हें हिंसा, गैंगस्टर संस्कृति और हथियारों के महिमामंडन से बचने की सलाह दी है. ऐसी सामग्री केवल अपराधिक सोच को जन्म देते हुए समाज में असुरक्षा फैलाती है." उन्होंने कहा कि "सोशल मीडिया पर अपराधियों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वाले लोगों पर भी एसटीएफ और साइबर टीम कड़ी नजर रखे हुए है. ऐसे प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके गैंगस्टर युवाओं को अपने गैंग में शामिल कर उन्हें अपराध की दुनिया में मरने को छोड़ देते हैं."
आतंकी-गैंगस्टर गठजोड़ पर प्रहार: गैंग कल्चर के खिलाफ एसटीएफ हरियाणा ने विदेशी हैंडलरों द्वारा स्थानीय नेटवर्कों के माध्यम से संचालित आतंकी मॉड्यूल्स को लगातार खुफिया अभियानों द्वारा ध्वस्त किया है. 2 मार्च 2025 को एसटीएफ हरियाणा और एटीएस गुजरात के संयुक्त ऑपरेशन में अब्दुल रहमान उर्फ अबू बकर से दो हैंड ग्रेनेड बरामद करते हुए अयोध्या में राम मंदिर पर संभावित हमले की साजिश को विफल किया गया. इसी तरह 13 जून 2025 को करनाल में दो युवकों के कब्जे से एक जीवित हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, जिसकी जांच में खुलासा हुआ कि हथियार अमेरिका में स्थित गैंगस्टर भानु राणा ने उपलब्ध कराया था, जो खालिस्तान-समर्थित मॉड्यूल्स के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत था. वहीं, 25 नवंबर 2025 को सिरसा के महिला थाना पर ग्रेनेड हमले के बाद एसटीएफ ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर वित्तीय मॉड्यूल और विदेशी निर्देशकों की पहचान कर स्थानीय पुलिस के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की. जबकि करनाल में अमर सिंह की गिरफ्तारी और उसके कब्जे से विदेशी-निर्मित ग्लॉक पिस्टल, दो जीवित हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी की बरामदगी ने इस नेटवर्क की गहराई और गंभीरता को उजागर किया था. डीजीपी अजय सिंघल ने अपराधियों को चेतावनी भी दी कि अपराधी चाहे जहां छुप जाए, हरियाणा पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी.