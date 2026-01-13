ETV Bharat / state

हरियाणा में 67 गाने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हटाए गए, अपराधियों के पोस्ट को लाइक-शेयर करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नज़र

डीजीपी अजय सिंघल ( Etv Bharat )

पंचकूला: हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) व साइबर यूनिट प्रदेश में गैंगस्टर कल्चर और हथियारों के साथ हिंसक छवि को बढ़ावा देने वाले गीतों पर कार्रवाई कर रही है. गहन जांच में पाया गया कि ऐसे गीत युवाओं को प्रभावित करते हुए गैंगस्टरों की दिखावटी चमक-दमक को महिमामंडित करते हैं और उन्हें अपराध की ओर आकर्षित करते हैं. नतीजतन, हरियाणा पुलिस ने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, गाना और जियोसावन जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 67 आपत्तिजनक गीतों पर कार्रवाई की है. इसके बाद अधिकांश डिजिटल कंटेट हटाया गया या ब्लॉक कर दिया गया. हरियाणा पुलिस ने आगामी समय में भी ऐसे कंटेंट के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है. अपराध रोकथाम के साथ युवाओं को बचाना लक्ष्य: पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को युवाओं और समाज के हित में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि "पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम रखने से बचाना भी है. आपराधिक संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गाने अपराधियों को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर उनकी जिंदगी में ऐशो-आराम की छवि दर्शाते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने बताया कि ऐसे अपराधियों का जीवन केवल कठिनाइयों-चुनौतियों से भरा होता है और आखिरकार एक दिन वे कानून की गिरफ्त में जरूर आते हैं. वहीं, कई बार उनकी आपराधिक प्रवृति का खामियाजा उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है." डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा पुलिस की स्पष्ट नीति है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "ऐसे 67 गीतों पर कार्रवाई पुलिस अभियान का हिस्सा है, जिसमें आगामी समय में और भी सख्ती देखने को मिलेगी." उन्होंने कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से अपनी अपील में कहा कि "वे सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसा कंटेंट न बनाएं, जो युवा पीढ़ी को गलत दिशा में ले जाए."