हरियाणा फार्मेसी ऑफिसर्स का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
Haryana pharmacy officers protest : हरियाणा फार्मेसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
Published : November 29, 2026 at 7:05 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 7:12 PM IST
चरखी दादरी : फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन हरियाणा की एक महत्वपूर्ण राज्यस्तरीय बैठक चरखी दादरी में राज्य प्रधान जगदीप ओल्यान और जिला प्रधान रमेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इसमें प्रदेश के सभी 23 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर कैडर की लंबित मांगों और सरकार की नीतियों पर गहरा रोष जताया.
संविदा भर्ती करने की प्रक्रिया की निंदा : बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संविदा भर्ती करने की प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा की गई. पदाधिकारियों ने कहा कि फार्मासिस्ट का पद दवा खरीद, भंडारण, वितरण और मरीज सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील पद है. इसलिए एचकेआरएन के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न कर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से नियमित भर्ती की जाए. इसके अतिरिक्त पदोन्नति का स्पष्ट चैनल बनाने, कार्यभार के अनुरूप ड्यूटी रिवीजन करने, ऑनलाइन तबादला नीति (एमओटीपी) में पदों की कैपिंग रद्द करने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग उठाई गई.
आगामी रणनीति और हड़ताल की चेतावनी : एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णायक संघर्ष का ऐलान करते हुए आगामी रणनीति तय की है. इसके तहत प्रदेश के सभी 90 विधायकों को मांगपत्र सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी. साथ ही आगामी 10 तारीख को बैठक कर पूरे हरियाणा के लिए आगे की दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. राज्य प्रधान जगदीप ओल्यान ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री के घेराव के साथ-साथ प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसा बड़ा कदम उठाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि हड़ताल होती है, तो मरीजों को होने वाली परेशानी की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार और अधिकारियों की होगी.
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