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हरियाणा फार्मेसी ऑफिसर्स का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

हरियाणा फार्मेसी ऑफिसर्स का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ( ETV Bharat )

चरखी दादरी : फार्मेसी ऑफिसर एसोसिएशन हरियाणा की एक महत्वपूर्ण राज्यस्तरीय बैठक चरखी दादरी में राज्य प्रधान जगदीप ओल्यान और जिला प्रधान रमेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इसमें प्रदेश के सभी 23 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर कैडर की लंबित मांगों और सरकार की नीतियों पर गहरा रोष जताया.

संविदा भर्ती करने की प्रक्रिया की निंदा : बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संविदा भर्ती करने की प्रक्रिया की कड़े शब्दों में निंदा की गई. पदाधिकारियों ने कहा कि फार्मासिस्ट का पद दवा खरीद, भंडारण, वितरण और मरीज सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील पद है. इसलिए एचकेआरएन के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न कर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से नियमित भर्ती की जाए. इसके अतिरिक्त पदोन्नति का स्पष्ट चैनल बनाने, कार्यभार के अनुरूप ड्यूटी रिवीजन करने, ऑनलाइन तबादला नीति (एमओटीपी) में पदों की कैपिंग रद्द करने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग उठाई गई.