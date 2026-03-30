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एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर भड़का जनआक्रोश, हरियाणा के लोगों ने बॉर्डर पर प्रदर्शन की ये मांग

बरोटीवाला टोल पर लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एंट्री टैक्स का जताया विरोध.

Haryana People Protest in Solan
एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ बरोटीवाला टोल पर प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 4:22 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 5:33 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक अप्रैल से एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है. पंजाब के बाद अब हरियाणा के लोग भी बॉर्डर क्षेत्रों में उतर आए हैं. सोमवार सुबह बरोटीवाला एंट्री टोल पर हरियाणा की ओर से सैकड़ों की संख्या में लोग पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी सदस्यों और स्थानीय नेताओं की अगुवाई में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के फैसले का कड़ा विरोध जताया. स्थिति को संभालने के लिए हरियाणा और हिमाचल पुलिस के साथ तहसीलदार बद्दी जितेंद्र ठाकुर मौके पर पहुंचे.

एंट्री टैक्स बढ़ोतरी पर भड़के लोग

प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे में टोल टैक्स पूरी तरह फ्री किया जाए. प्रदर्शनकारी जतेंद्र ठाकुर का कहना है कि, हमारा हिमाचल प्रदेश से गहरा सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव है. नियमित रूप से धार्मिक स्थलों जैसे हरिपुर और बाबा बालकनाथ के दर्शन के लिए आते-जाते रहते हैं. ऐसे में टोल टैक्स की बढ़ोतरी से आम लोगों को अपने ही क्षेत्रों में आने-जाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. उन्होंने मांग की कि पहले की तरह 5 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री व्यवस्था बहाल की जाए.

एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

बरोटीवाला टोल पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो वे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन और रोड जाम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी. वहीं, तहसीलदार बद्दी जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि, "आज एंट्री टैक्स को लेकर लोगों ने मौके पर धरना प्रदर्शन किया है. लोगों को शांतिपूर्वक समझाया गया है और उनका मांग पत्र सरकार तक भेजा जाएगा." उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे.

Protest at Barotiwala Toll
बॉर्डर पर हरियाणा और हिमाचल पुलिस (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाया एंट्री टैक्स का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया एंट्री टैक्स का मामला. उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स को लेकर जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री इस विषय की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार से बात करें. दोनों सरकारें इसका हल निकाले. ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि कानून व्यवस्था प्रभावित हो.

Protest at Barotiwala Toll
बरोटीवाला टोल पर प्रदर्शन (ETV Bharat)

NHAI के फास्टैग के साथ एंट्री टैक्स अटैच

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, एंट्री टैक्स को लेकर नया फैसला नहीं लिया है. एंट्री टैक्स को NHAI के फास्टैग के साथ अटैच किया गया है. इसके कारण एंट्री टैक्स में कुछ बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को राहत देने का निर्णय लिया है.

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Last Updated : March 30, 2026 at 5:33 PM IST

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