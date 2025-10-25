ETV Bharat / state

पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर: नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य, वर्णमाला के अनुसार बना शेड्यूल

भिवानी: हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रक्रिया 3 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी. जिला खजाना अधिकारी अजय कुमार ने इसकी जानकारी दी.

वर्णमाला के अनुसार बना शेड्यूल: अजय कुमार ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा न करने पर पेंशन वितरण में विलंब हो सकता है. पेंशन धारकों की सुविधा के लिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार शेड्यूल तैयार किया गया है. इस शेड्यूल के तहत ‘ए’ से ‘ई’ अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले पेंशनधारक 3 से 10 नवंबर तक, ‘एफ’ से ‘जे’ अक्षर वाले 11 से 15 नवंबर तक, ‘के’ से ‘ओ’ अक्षर वाले 16 से 20 नवंबर तकऔर ‘पी’ से ‘जेड’ अक्षर वाले पेंशनधारक 21 से 25 नवंबर तक अपने जीवन प्रमाण पत्र संबंधित खजाना या उप-खजाना कार्यालय में जमा करवा सकते हैं.