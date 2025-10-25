ETV Bharat / state

पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर: नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य, वर्णमाला के अनुसार बना शेड्यूल

भिवानी जिला खजाना अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पेंशन धारकों द्वारा नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है.

Haryana pensioners life certificate
भिवानी जिला खजाना अधिकारी अजय कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन सुचारू रूप से जारी रखने के लिए नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यह प्रक्रिया 3 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी. जिला खजाना अधिकारी अजय कुमार ने इसकी जानकारी दी.

वर्णमाला के अनुसार बना शेड्यूल: अजय कुमार ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा न करने पर पेंशन वितरण में विलंब हो सकता है. पेंशन धारकों की सुविधा के लिए हिंदी वर्णमाला के अनुसार शेड्यूल तैयार किया गया है. इस शेड्यूल के तहत ‘ए’ से ‘ई’ अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले पेंशनधारक 3 से 10 नवंबर तक, ‘एफ’ से ‘जे’ अक्षर वाले 11 से 15 नवंबर तक, ‘के’ से ‘ओ’ अक्षर वाले 16 से 20 नवंबर तकऔर ‘पी’ से ‘जेड’ अक्षर वाले पेंशनधारक 21 से 25 नवंबर तक अपने जीवन प्रमाण पत्र संबंधित खजाना या उप-खजाना कार्यालय में जमा करवा सकते हैं.

नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य (ETV Bharat)

पेंशनधारकों से अपील : अजय कुमार ने आगे बताया कि, " प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनधारक अपने साथ आधार कार्ड, पीपीओ कॉपी और पंजीकृत मोबाइल नंबर लेकर आएं. जिला खजाना विभाग का प्रयास है कि सभी पात्र पेंशनधारकों की पेंशन बिना किसी देरी के उनके खातों में भेजी जा सके. पेंशनधारकों से अपील है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रमाण पत्र जमा कर प्रशासनिक कार्य में सहयोग करें, ताकि किसी को भी पेंशन प्राप्त करने में असुविधा न हो."

ये भी पढ़ें:हरियाणा में इस दिन बदलेगा मौसम, NCR में प्रदूषण ने बढ़ाई मरीजों की संख्या, जानें क्या बोले डॉक्टर

TAGGED:

BHIWANI PENSIONERS CERTIFICATE
PENSIONERS CERTIFICATE SUBMISSION
LIFE CERTIFICATE SUBMISSION
जीवन प्रमाण पत्र
HARYANA PENSIONERS LIFE CERTIFICATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.