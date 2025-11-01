ETV Bharat / state

हरियाणा के पेंशनरों के लिए जरूरी सूचना, अब घर बैठे दें जीवन प्रमाण पत्र, जानें पूरी प्रक्रिया और तारीखें

हरियाणा के पेंशनरों के लिए जरूरी सूचना ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों को नवंबर माह में अपना बायोमैटिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा. पेंशनर अपनी सुविधा अनुसार राज्य के किसी भी खजाना या उप-खजाना कार्यालय में प्रमाण पत्र दे सकते हैं.

घर बैठे दें जीवन प्रमाण पत्र: जिला पंचकूला की कोषाधिकारी सुनीता ने बताया कि पेंशनर अपने स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर से ‘जीवन प्रमाण एप’ और ‘आधार फेस एप’ डाउनलोड करके घर बैठे ही प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. खजाना कार्यालय पंचकूला और इसके अधीन उप-खजाना कार्यालयों से लगभग 7500 पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.

आयु के अनुसार तय की गई तारीखें: पेंशनरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आयु के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करने की तिथियां तय की हैं.

80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर: 3 नवंबर से 7 नवंबर 2025 तक

70 से 79 वर्ष आयु वाले पेंशनर: 10 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक