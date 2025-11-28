अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025: हरियाणा पवेलियन में दिखी संस्कृति, परंपरा और विरासत की जीवंत झलक
कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन में संस्कृति, परंपरा और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिल रही है.
Published : November 28, 2025 at 12:02 PM IST
कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन इस बार भी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. ब्रह्मसरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाए गए इस पवेलियन में हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है.
हरियाणा की विविध संस्कृति का परिचय: हरियाणा पवेलियन में आने वाले दर्शक अलग-अलग प्रकार के हरियाणवी पहनावे, पारंपरिक जीवन शैली और लोक संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं. यहां हरियाणा की ग्रामीण शिल्प कला, हस्तशिल्प, विरासत और हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है. पवेलियन में कुल 17 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें हर स्टॉल पर हरियाणा की अलग-अलग संस्कृति और परंपरा दर्शाई गई है.
हस्तशिल्प और पारंपरिक कला की झलक: हरियाणा पवेलियन में बुनकर सरस्वती ने अपने स्टॉल पर हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया. उन्होंने बताया कि, "वह बुनकर का काम करती हैं और हरियाणा की परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही हैं." वहीं, मास्टर टेकचंद ने चारपाई निर्माण का कार्य प्रदर्शित किया. उन्होंने कहा कि, "चारपाई गांव की जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और वह इसे अपने परिवार की पुरानी विरासत के रूप में बनाए हुए हैं."
युवाओं के लिए सांस्कृतिक शिक्षा: कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उद्देश्य है कि इस पवेलियन के माध्यम से युवा पीढ़ी को हरियाणा की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और जीवनशैली के बारे में जानकारी मिले. यहां प्रदर्शित कला, शिल्प और परंपराओं के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि दशकों पहले हरियाणा का जीवन और संस्कृति कैसी थी.
आकर्षण का केंद्र बना पवेलियन: हरियाणा पवेलियन महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए एक ऐसा स्थान बन गया है, जहां वे हरियाणा की संस्कृति, परंपरा और विरासत का सजीव अनुभव ले सकते हैं. पवेलियन में प्रदर्शित स्टॉल और हस्तशिल्प ने आगंतुकों का ध्यान खींचा और इसे महोत्सव का प्रमुख आकर्षण बना दिया है.
कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन ने न केवल हरियाणा की समृद्ध संस्कृति और विरासत को उजागर किया, बल्कि युवाओं और आगंतुकों को प्राचीन परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है.
