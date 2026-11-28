हरियाणा में पंचायती विभाग के खातों में 109 करोड़ रुपये की सेंधमारी, अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार
Haryana Panchayat Cyber Fraud : हरियाणा में पंचायती विभाग के खातों में 109 करोड़ रुपए की सेंधमारी का मामला सामने आया है.
Published : November 28, 2026 at 2:08 PM IST
पंचकूला: हरियाणा में पंचायत विभाग के खातों में किए गए 109 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले ने प्रदेश सरकार को भी हैरान कर दिया है. पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों से 109 करोड़ रुपये की सेंधमारी के लिए कई अन्य बैंक खातों की आड़ ली गई है. करोड़ों रूपये की धनराशि कई जिलों में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के खातों से निकाली गई है. प्रदेश का पंचायतों का सरकारी पैसा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में जमा था, जिस पर साइबर अपराधियों ने सेंध लगाई है.
600 बैंक खाते सीज और गिरफ्तारी जारी: पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी बैंक खातों से करोड़ों रुपये की इस साइबर ठगी के मामले में पुलिस आरोपियों को लगातार गिरफ्तार करने में जुटी है. विभागीय ऑडिट में बैंक खातों से जुड़ी 1897 ट्रांजैक्शन संदिग्ध होने का अंदेशा है. इस कारण इस ठगी के पूरे नेटवर्क की कड़ियों का पर्दाफाश करने की दिशा में जांच की जा रही है.
सरकार की आपात बैठक बुलाकर समीक्षा: प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाकर डिजिटल भुगतान ढांचे और क्लाउड व्यवस्था की साइबर सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई. इस बैठक में शिक्षा, विकास एवं पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में सरकारी बैंक खातों की धनराशि की सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, खामियों की पहचान कर वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाने पर चर्चा की गई. मुख्य सचिव ने सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लेन-देन से जुड़ी साइबर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक आकलन करने के निर्देश दिए हैं.
सीएस के विभागों को निर्देश: चीफ सेक्रेटरी (सीएस) ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन सभी सरकारी योजनाओं की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिनके तहत वित्तीय भुगतान किए जाते हैं और जो साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं. उन्होंने कहा इस आकलन में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं, सॉफ्टवेयर ऐप और उनके सुरक्षा ऑडिट रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जानी चाहिए. समितियां ये भी जांच करेंगी कि सुरक्षा ऑडिट कब और किस प्रकार किए गए हैं, मौजूदा सुरक्षा उपाय संभावित साइबर खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं. सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रक्रिया में जल्दबाजी के बजाय तथ्यों की सटीकता और गहन जांच को प्राथमिकता दें.
अंतरराष्ट्रीय लिंक जुड़ने का अंदेशा: हरियाणा पुलिस इस मामले में अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह की भूमिका की जांच भी कर रही है लेकिन इसकी फिलहाल तक कोई आधिकारिक पुष्टि नही की गई है. इस साइबर फ्रॉड में कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह 'क्राफ्टी फाल्कन' की भूमिका का अंदेशा होने पर जांच जारी है.
पंचकूला से 75 लाख की ठगी: इस मामले में विकास एवं पंचायत विभाग के पंचकूला कार्यालय ने दर्ज कराई शिकायत में करीब 75 लाख रुपये गायब होना बताया था. इसके बाद से सरकारी बैंक खातों से करोड़ों रूपये की सेंधमारी सामने आती गई और सैंकड़ों बैंक खाते इससे जुड़े पाये गए. इस साइबर ठगी में इस्तेमाल हुए बैंक खातों और नेटवर्क की जांच जारी है. सूत्रों के अनुसार इस फ्रॉड के सामने आने के बाद करीब एक हजार से अधिक म्यूल अकाउंट फ्रीज किए जाने की जानकारी है. साइबर अपराधियों ने ठगी की रकम हजारों बैंक खातों में भेजी है, जिन्हें म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का अंदेशा है. अब पुलिस मामले में जांच के साथ पैसों की रिकवरी का भी प्रयास कर रही है.
विभिन्न राज्यों से 15 आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में पुलिस अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं, जांच के लिए एसआईटी ने चार टीम गठित की हैं, जो विभिन्न राज्यों में जाकर भी जांच कर रही है.
भुगतान के लिए पोर्टल का प्रयोग: हरियाणा में पंचायतों के भुगतान के लिए FDMS पोर्टल का प्रयोग होता है, जिसे ऑस्टियर नाम की निजी कंपनी ने तैयार किया है. पंचायतें भुगतान की फाइल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए तैयार करती हैं. फिर फाइल कंपनी के सिस्टम से होते हुए पीएनबी तक पहुंचती थी. इस साइबर फ्रॉड में पुलिस जांच में शक है कि इसी प्रक्रिया में सेंध लगाकर फर्जी भुगतान की फाइलें भेजी गई हो सकती हैं. इसके बाद फर्जी फाइलों के जरिए विभिन्न खातों में करोड़ो रूपये की राशि ट्रांसफर की गई है. पुलिस जांच कर रही है कि सेंध पोर्टल में लगी या बैंक के सिस्टम से गड़बड़ी हुई है. वहीं, मामले में पीएनबी ने अपने बैंकिंग सिस्टम में किसी तरह की चूक से इनकार किया है. बैंक के अनुसार कंपनी के सिस्टम से प्राप्त भुगतान फाइलों के आधार पर ही ट्रांजेक्शन की गई हैं.
सरकारी पोर्टल हैक करने की चेतावनी: गौरतलब है कि इस साइबर फ्रॉड से पहले सरकारी पोर्टल हैक करने की चेतावनी तक मिलने की बात सामने आई है. नतीजतन, हरियाणा सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी. वहीं, अब साइबर पुलिस हैक संबंधी ई-मेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हैं. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने फिलहाल पंचायती राज संस्थाओं के खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है. प्रदेश सरकार ने अक्टूबर में राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि 6230 पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को जारी की थी.
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