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हरियाणा में पंचायती विभाग के खातों में 109 करोड़ रुपये की सेंधमारी, अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा में पंचायती विभाग के खातों में 109 करोड़ रुपये की सेंधमारी ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा में पंचायत विभाग के खातों में किए गए 109 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले ने प्रदेश सरकार को भी हैरान कर दिया है. पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों से 109 करोड़ रुपये की सेंधमारी के लिए कई अन्य बैंक खातों की आड़ ली गई है. करोड़ों रूपये की धनराशि कई जिलों में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के खातों से निकाली गई है. प्रदेश का पंचायतों का सरकारी पैसा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में जमा था, जिस पर साइबर अपराधियों ने सेंध लगाई है.

600 बैंक खाते सीज और गिरफ्तारी जारी: पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी बैंक खातों से करोड़ों रुपये की इस साइबर ठगी के मामले में पुलिस आरोपियों को लगातार गिरफ्तार करने में जुटी है. विभागीय ऑडिट में बैंक खातों से जुड़ी 1897 ट्रांजैक्शन संदिग्ध होने का अंदेशा है. इस कारण इस ठगी के पूरे नेटवर्क की कड़ियों का पर्दाफाश करने की दिशा में जांच की जा रही है.

सरकार की आपात बैठक बुलाकर समीक्षा: प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाकर डिजिटल भुगतान ढांचे और क्लाउड व्यवस्था की साइबर सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई. इस बैठक में शिक्षा, विकास एवं पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में सरकारी बैंक खातों की धनराशि की सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, खामियों की पहचान कर वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाने पर चर्चा की गई. मुख्य सचिव ने सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लेन-देन से जुड़ी साइबर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक आकलन करने के निर्देश दिए हैं. सीएस के विभागों को निर्देश: चीफ सेक्रेटरी (सीएस) ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन सभी सरकारी योजनाओं की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिनके तहत वित्तीय भुगतान किए जाते हैं और जो साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं. उन्होंने कहा इस आकलन में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं, सॉफ्टवेयर ऐप और उनके सुरक्षा ऑडिट रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जानी चाहिए. समितियां ये भी जांच करेंगी कि सुरक्षा ऑडिट कब और किस प्रकार किए गए हैं, मौजूदा सुरक्षा उपाय संभावित साइबर खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं. सीएस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रक्रिया में जल्दबाजी के बजाय तथ्यों की सटीकता और गहन जांच को प्राथमिकता दें. अंतरराष्ट्रीय लिंक जुड़ने का अंदेशा: हरियाणा पुलिस इस मामले में अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह की भूमिका की जांच भी कर रही है लेकिन इसकी फिलहाल तक कोई आधिकारिक पुष्टि नही की गई है. इस साइबर फ्रॉड में कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह 'क्राफ्टी फाल्कन' की भूमिका का अंदेशा होने पर जांच जारी है.