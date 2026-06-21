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योग के रंग में रंगा हरियाणा, राज्यभर में अलग-अलग स्थानों पर हुआ कार्यक्रमों का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्यभर में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गय.

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
पंचकूला में राज्यस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 21, 2026 at 2:52 PM IST

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चंडीगढ़ः 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. पंचकूला सेक्टर 5 स्थित रेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि के रुप में हिस्सा लिया.

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पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

नियमित रूप से जीवन में योग अपनाएंः अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पानीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने योगाभ्यास कर लोगों को नियमित रूप से योग अपनाने का संदेश दिया. मौके पर उन्होंने कहा कि "योग केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बनना चाहिए. जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है, वह नकारात्मकता और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहता है."

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सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

'योग स्वस्थ जीवनशैली का आधार है': अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उपस्थित लोगों के साथ योगाभ्यास किया. उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवनशैली का आधार है.

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रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

निरंतर योग अभ्यास से तनाव से मिलती है मुक्ति: राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया. सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे. अपने संबोधन में उन्होंने योग को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया.

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करनाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

हजारों लोगों ने एक साथ किया योगाभ्यास: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करनाल की अनाज मंडी शनिवार सुबह योगमय वातावरण में तब्दील हो गई. हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया. जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और लोगों के साथ योग कर उन्हें नियमित रूप से योग अपनाने के लिए प्रेरित किया.

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नूंह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

नशा मुक्त हरियाणा थीम पर योग दिवसा का आयोजनः अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नूंह में जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' और हरियाणा सरकार की पहल योग युक्त हरियाणा-नशा मुक्त हरियाणा रही. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं एवं वृद्धजनों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया.

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भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat)

'योग जीवन का मुख्य आधार': अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिवानी में आयोजित समारोह में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह के साथ योगाभ्यास किया और योग को जीवन का मुख्य आधार बताया.

ये भी पढ़ें-पंचकूला से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्यमंत्री ने दी बधाई, सीएम ने योग पुस्तक व पोर्टल लॉन्च किया

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