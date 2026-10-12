हरियाणा की मंडियों में बारिश से किसान बेहाल, खुले में पड़ी लाखों टन फसल भीगी , धान खरीद और उठान की रफ्तार भी धीमी
हरियाणा की मंडियों में धीमे उठान और बारिश से धान भीग रहा है. नमी बढ़ने से खरीद प्रभावित हो रही है.
Published : October 12, 2026 at 10:39 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 11:25 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में धान की बंपर आवक के बीच धीमा उठान किसानों के लिए परेशानी बन गया है. मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी के बावजूद मंडियों में खुले में रखी फसल को सुरक्षित करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं. बारिश से कई जिलों की मंडियों में धान भीगने के साथ खरीद प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है. अब किसानों को फसल के नुकसान और बिक्री में देरी की चिंता सता रही है.
17.25 लाख टन धान पहुंचा: प्रदेश की मंडियों में अब तक 17.25 लाख टन धान की आवक दर्ज की गई है. इसमें से 10.78 लाख टन की खरीद हुई है, जबकि खरीद एजेंसियां महज 4.19 लाख टन धान का उठान कर पाई हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 13.06 लाख टन धान खुले में पड़ा है. उठान की धीमी गति के कारण मंडियों में जगह की कमी बढ़ रही है और नई फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
कई जिलों में बारिश से भीगी फसल: बारिश के कारण सिरसा, डबवाली, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल समेत कई क्षेत्रों की मंडियों में पानी भर गया. छह जिलों की मंडियों में करीब 6.28 लाख टन धान भीगने की जानकारी सामने आई है. अंबाला की मंडियों में भी पानी भरने से लगभग 4 लाख क्विंटल धान प्रभावित हुआ. फसल भीगने से उसकी गुणवत्ता और खरीद को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है.
कैथल और कुरुक्षेत्र में आवक का दबाव: प्रदेश के पांच जिलों में ही 14.17 लाख टन से अधिक धान मंडियों में पहुंच चुका है. कुरुक्षेत्र में सर्वाधिक 5.14 लाख टन आवक दर्ज की गई, जिसमें से 3.74 लाख टन की खरीद और 1.73 लाख टन का उठान हुआ. कैथल में 3.54 लाख टन आवक के मुकाबले 2.10 लाख टन की खरीद और 86 हजार टन का उठान हुआ. करनाल में 2.32 लाख टन, अंबाला में 2.31 लाख टन और फतेहाबाद में 86 हजार टन धान पहुंचा है. इन आंकड़ों से मंडियों पर बढ़ते दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है.
नमी बढ़ने से खरीद में देरी: धान में नमी 20 प्रतिशत से अधिक होने पर खरीद प्रभावित हो रही है. जींद में धान की नमी 24 से 25 प्रतिशत तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है. कैथल मंडी में किसान चार दिन से धान की बिक्री का इंतजार कर रहे हैं. सिरसा की डबवाली मंडी में भी 42,586 क्विंटल बिना बिका धान पड़ा होने की जानकारी है. नमी के कारण खरीद में देरी और बारिश से फसल भीगने की आशंका ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
16 अक्टूबर तक मौसम की चिंता: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 12 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम प्रभावित हो सकता है. 14 से 16 अक्टूबर के दौरान बादल छाने, तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. ऐसे में खुले में रखे धान को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है.
किसानों की मांग, तेजी से हो उठान: किसानों का कहना है कि मंडियों में फसल पहुंचने के बाद भी बिक्री और उठान में देरी से उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है. किसानों और आढ़तियों के अनुसार अगर समय रहते धान का उठान नहीं हुआ और बारिश जारी रही, तो फसल को और नुकसान हो सकता है. उन्होंने प्रशासन और खरीद एजेंसियों से उठान तेज करने, मंडियों में जलनिकासी की व्यवस्था सुधारने और खुले में रखे धान को सुरक्षित करने की मांग की है.
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