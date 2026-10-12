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हरियाणा की मंडियों में बारिश से किसान बेहाल, खुले में पड़ी लाखों टन फसल भीगी , धान खरीद और उठान की रफ्तार भी धीमी

हरियाणा की मंडियों में बारिश से धान बेहाल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में धान की बंपर आवक के बीच धीमा उठान किसानों के लिए परेशानी बन गया है. मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी के बावजूद मंडियों में खुले में रखी फसल को सुरक्षित करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं. बारिश से कई जिलों की मंडियों में धान भीगने के साथ खरीद प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है. अब किसानों को फसल के नुकसान और बिक्री में देरी की चिंता सता रही है.

17.25 लाख टन धान पहुंचा: प्रदेश की मंडियों में अब तक 17.25 लाख टन धान की आवक दर्ज की गई है. इसमें से 10.78 लाख टन की खरीद हुई है, जबकि खरीद एजेंसियां महज 4.19 लाख टन धान का उठान कर पाई हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 13.06 लाख टन धान खुले में पड़ा है. उठान की धीमी गति के कारण मंडियों में जगह की कमी बढ़ रही है और नई फसल लेकर पहुंच रहे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

उठान की रफ्तार धीमी, खुले में पड़ी लाखों टन फसल पर संकट, खरीद भी प्रभावित (ETV Bharat) कई जिलों में बारिश से भीगी फसल: बारिश के कारण सिरसा, डबवाली, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल समेत कई क्षेत्रों की मंडियों में पानी भर गया. छह जिलों की मंडियों में करीब 6.28 लाख टन धान भीगने की जानकारी सामने आई है. अंबाला की मंडियों में भी पानी भरने से लगभग 4 लाख क्विंटल धान प्रभावित हुआ. फसल भीगने से उसकी गुणवत्ता और खरीद को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है. अंबाला की मंडी में भीगे धान की बोरियां (ETV Bharat) कैथल और कुरुक्षेत्र में आवक का दबाव: प्रदेश के पांच जिलों में ही 14.17 लाख टन से अधिक धान मंडियों में पहुंच चुका है. कुरुक्षेत्र में सर्वाधिक 5.14 लाख टन आवक दर्ज की गई, जिसमें से 3.74 लाख टन की खरीद और 1.73 लाख टन का उठान हुआ. कैथल में 3.54 लाख टन आवक के मुकाबले 2.10 लाख टन की खरीद और 86 हजार टन का उठान हुआ. करनाल में 2.32 लाख टन, अंबाला में 2.31 लाख टन और फतेहाबाद में 86 हजार टन धान पहुंचा है. इन आंकड़ों से मंडियों पर बढ़ते दबाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. कुरुक्षेत्र में बारिश से गीले हो रहे धान की बोरियां (ETV Bharat)