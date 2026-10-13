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हरियाणा में बारिश से धान भीगा तो अफसरों की खैर नहीं! मंत्री राजेश नागर ने मंडियों में पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश

हरियाणा में बारिश से धान भीगा तो अफसरों की खैर नहीं ( Rajesh Nagar social media page )

चंडीगढ़/फरीदाबाद: हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने प्रदेश में धान और बाजरा खरीद, अनाज के उठान, भंडारण और किसानों को भुगतान की समीक्षा की. दरअसल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने मंडियों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए. मंत्री ने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

18.06 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 12 अक्टूबर तक हरियाणा की मंडियों में कुल 18.06 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है. इसमें से 11.90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि लगभग 4.88 लाख मीट्रिक टन धान का उठान हुआ है. मंत्री ने खरीद और उठान की गति पर नजर रखते हुए अधिकारियों को व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए.

48,152 किसानों को 758 करोड़ रुपये का भुगतान: अधिकारियों ने बताया कि अब तक 48,152 किसानों को करीब 758 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए राजेश नागर ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने के बाद पैसे के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाएं सुचारु रखी जाएं और अनावश्यक देरी से बचा जाए, ताकि किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने खरीदा सबसे ज्यादा धान: अधिकारियों के अनुसार, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 7.02 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है. वहीं, हैफेड ने 3.50 लाख मीट्रिक टन और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने 1.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है. इसके अलावा निजी व्यापारियों ने भी धान खरीदा है. अधिकारियों ने बताया कि निजी व्यापारियों के माध्यम से खरीदे गए धान का औसत भाव 2,466 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कुछ अधिक है.