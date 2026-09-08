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हरियाणा में गुटखा बैन, फिर भी "साइलेंट किलर" बन रहा ओरल कैंसर, डॉक्टरों ने किया अलर्ट!

रोहतक : ओरल कैंसर जिसे मुंह का कैंसर भी कहा जाता है, अब तेजी से देश के साथ हरियाणा के लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है. ओरल कैंसर मुंह, होंठ, जीभ या गले के ऊतकों में असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने से होता है. शुरुआती दिनों में मुंह का कैंसर अक्सर बिना दर्द के शुरू होता है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होता है. शुरुआती लक्षणों में ओरल कैंसर के लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन स्टेज 2 और स्टेज 3 के बाद कैंसर विकराल रूप धारण कर इंसान को मौत के आगोश में सुला देता है.

महिला मरीज की आपबीती : हरियाणा के पानीपत शहर से रोहतक पीजीआईएमएस (PGIMS Rohtak) में ओरल कैंसर का इलाज कराने आई एक महिला मरीज ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि "मुंह खुलना बंद हो गया था, धीरे-धीरे पूरा मुंह बंद हो रहा था, थोड़ा सा खुलता था बस, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी. इलाज के बाद पहले से थोड़ा आराम है. डॉक्टर ने ठीक होने का आश्वासन दिया है. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये कैंसर कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि वे गुटखा खाती थी, दो-तीन साल से खा रही थी, पानीपत में डॉक्टर को दिखाया तो वो बोला कि रिएक्शन कर गया जिसके चलते आज ये दिन देखना पड़ रहा है. अब कभी गुटखा नहीं खाऊंगी."

"साइलेंट किलर" बन रहा ओरल कैंसर (ETV Bharat)

आदत ने दिया ताउम्र का दर्द : तो पढ़ा आपने कैसे गुटखा खाने के शौक ने महिला को आज इस स्टेज पर पहुंचा दिया है, जहां पर वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हो गई है. भले ही डॉक्टर उसे ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसकी फाइट अभी काफी लंबी है. काश की वो गुटखा खाने की आदत नहीं पालती को आज शायद उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता लेकिन ऐसा हो नहीं सका. आज भले ही वो आगे गुटखा खाने की बात नहीं कर रही है, लेकिन इस आदत ने उसे वो दर्द दिया है, जो वो शायद ही ताउम्र कभी भुला पाएगी.

बैन के बावजूद कैसे मिल रहा गुटखा ? : ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं बल्कि देश के साथ हरियाणा के उन तमाम लोगों की कहानी है जो आज ओरल कैंसर से जूझ रहे हैं और धरती के भगवान यानि डॉक्टर के भरोसे अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ रहे हैं. महिला की कहानी में एक छुपा हुआ सवाल ये भी है कि हरियाणा राज्य में गुटखा, तंबाकू बैन है, लेकिन इसके बावजूद महिला गुटखे का आसानी से सेवन कर रही थी, जो ये बताता है कि भले ही गुटखे, तंबाकू पर राज्य में बैन लगाया गया हो लेकिन इसके बावजूद भी गुटखा, तंबाकू राज्य में चोरी-छुपे धड़ल्ले से बिक रहा है और जो लोगों की सांसें तक छीन रहा है.

कैंसर के कुल मामले : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में पेश की गई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले हरियाणा में 2025 के दौरान कुल 33,395 नए कैंसर मरीज सामने आए और 18,387 लोगों की मौत हुई. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कैंसर के नए मामलों में वर्ष 2021 और 2025 के बीच लगभग 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो राष्ट्रीय औसत 10.05 प्रतिशत से ज्यादा है. कैंसर से होने वाली मौतों में लगभग 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय औसत 10.06 प्रतिशत से अधिक है. वर्ष 2025 में कैंसर के नए मामलों और कैंसर से होने वाली मौतों, दोनों ही मामलों में हरियाणा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17वें स्थान पर है.हरियाणा में हुए चिकित्सा अध्ययनों (जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल रिसर्च) के अनुसार ओरल कैंसर के मामले मुख्य रूप से 44 से 62 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक देखे गए हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन और खराब मौखिक स्वच्छता (oral hygiene) है.

माउथ कैंसर के संकेत (ETV Bharat)

हरियाणा में साल दर साल कैंसर की स्थिति :

वर्ष मरीज मौतें 2021 30,015 16,543 2022 30,851 16,997 2023 31,679 17,447 2024 32,513 17,908 2025 33,395 18,387

हरियाणा में गुटखा बैन तो क्यों बढ़ रहे कैंसर के मामले ? : हरियाणा में गुटखा-तंबाकू बैन है तो ऐसे में सवाल है कि आखिर यहां कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं. इसके पीछे कई वजह है. हरियाणा में पारंपरिक गुटखे और स्मोकलेस तंबाकू (बिना धुएं वाला तंबाकू) की खपत राष्ट्रीय औसत से कम है. लेकिन फिर भी साल दर साल कैंसर के मामलों में इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है. इसके पीछे कई कारण हैं.

हुक्का (Hookah) और बीड़ी का सेवन: हरियाणा के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से हुक्का पीने और बीड़ी-सिगरेट का उपयोग अधिक होता है। धुएं वाले तंबाकू से फेफड़े, गले और मुंह का कैंसर का खतरा उतना ही अधिक होता है जितना गुटखे से.