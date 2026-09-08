हरियाणा में गुटखा बैन, फिर भी "साइलेंट किलर" बन रहा ओरल कैंसर, डॉक्टरों ने किया अलर्ट!
ओरल कैंसर यानि मुंह के कैंसर के मामले देश भर के साथ हरियाणा में भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं.
Published : September 8, 2026 at 9:11 AM IST
रोहतक : ओरल कैंसर जिसे मुंह का कैंसर भी कहा जाता है, अब तेजी से देश के साथ हरियाणा के लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है. ओरल कैंसर मुंह, होंठ, जीभ या गले के ऊतकों में असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने से होता है. शुरुआती दिनों में मुंह का कैंसर अक्सर बिना दर्द के शुरू होता है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होता है. शुरुआती लक्षणों में ओरल कैंसर के लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन स्टेज 2 और स्टेज 3 के बाद कैंसर विकराल रूप धारण कर इंसान को मौत के आगोश में सुला देता है.
महिला मरीज की आपबीती : हरियाणा के पानीपत शहर से रोहतक पीजीआईएमएस (PGIMS Rohtak) में ओरल कैंसर का इलाज कराने आई एक महिला मरीज ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि "मुंह खुलना बंद हो गया था, धीरे-धीरे पूरा मुंह बंद हो रहा था, थोड़ा सा खुलता था बस, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी. इलाज के बाद पहले से थोड़ा आराम है. डॉक्टर ने ठीक होने का आश्वासन दिया है. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें ये कैंसर कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि वे गुटखा खाती थी, दो-तीन साल से खा रही थी, पानीपत में डॉक्टर को दिखाया तो वो बोला कि रिएक्शन कर गया जिसके चलते आज ये दिन देखना पड़ रहा है. अब कभी गुटखा नहीं खाऊंगी."
आदत ने दिया ताउम्र का दर्द : तो पढ़ा आपने कैसे गुटखा खाने के शौक ने महिला को आज इस स्टेज पर पहुंचा दिया है, जहां पर वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हो गई है. भले ही डॉक्टर उसे ठीक करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उसकी फाइट अभी काफी लंबी है. काश की वो गुटखा खाने की आदत नहीं पालती को आज शायद उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता लेकिन ऐसा हो नहीं सका. आज भले ही वो आगे गुटखा खाने की बात नहीं कर रही है, लेकिन इस आदत ने उसे वो दर्द दिया है, जो वो शायद ही ताउम्र कभी भुला पाएगी.
बैन के बावजूद कैसे मिल रहा गुटखा ? : ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं बल्कि देश के साथ हरियाणा के उन तमाम लोगों की कहानी है जो आज ओरल कैंसर से जूझ रहे हैं और धरती के भगवान यानि डॉक्टर के भरोसे अपनी ज़िंदगी की जंग को लड़ रहे हैं. महिला की कहानी में एक छुपा हुआ सवाल ये भी है कि हरियाणा राज्य में गुटखा, तंबाकू बैन है, लेकिन इसके बावजूद महिला गुटखे का आसानी से सेवन कर रही थी, जो ये बताता है कि भले ही गुटखे, तंबाकू पर राज्य में बैन लगाया गया हो लेकिन इसके बावजूद भी गुटखा, तंबाकू राज्य में चोरी-छुपे धड़ल्ले से बिक रहा है और जो लोगों की सांसें तक छीन रहा है.
कैंसर के कुल मामले : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में पेश की गई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की रिपोर्ट के मुताबिक, अकेले हरियाणा में 2025 के दौरान कुल 33,395 नए कैंसर मरीज सामने आए और 18,387 लोगों की मौत हुई. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कैंसर के नए मामलों में वर्ष 2021 और 2025 के बीच लगभग 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो राष्ट्रीय औसत 10.05 प्रतिशत से ज्यादा है. कैंसर से होने वाली मौतों में लगभग 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय औसत 10.06 प्रतिशत से अधिक है. वर्ष 2025 में कैंसर के नए मामलों और कैंसर से होने वाली मौतों, दोनों ही मामलों में हरियाणा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17वें स्थान पर है.हरियाणा में हुए चिकित्सा अध्ययनों (जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल रिसर्च) के अनुसार ओरल कैंसर के मामले मुख्य रूप से 44 से 62 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक देखे गए हैं, जिसका मुख्य कारण तंबाकू का सेवन और खराब मौखिक स्वच्छता (oral hygiene) है.
हरियाणा में साल दर साल कैंसर की स्थिति :
|वर्ष
|मरीज
|मौतें
|2021
|30,015
|16,543
|2022
|30,851
|16,997
|2023
|31,679
|17,447
|2024
|32,513
|17,908
|2025
|33,395
|18,387
हरियाणा में गुटखा बैन तो क्यों बढ़ रहे कैंसर के मामले ? : हरियाणा में गुटखा-तंबाकू बैन है तो ऐसे में सवाल है कि आखिर यहां कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं. इसके पीछे कई वजह है. हरियाणा में पारंपरिक गुटखे और स्मोकलेस तंबाकू (बिना धुएं वाला तंबाकू) की खपत राष्ट्रीय औसत से कम है. लेकिन फिर भी साल दर साल कैंसर के मामलों में इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है. इसके पीछे कई कारण हैं.
हुक्का (Hookah) और बीड़ी का सेवन: हरियाणा के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से हुक्का पीने और बीड़ी-सिगरेट का उपयोग अधिक होता है। धुएं वाले तंबाकू से फेफड़े, गले और मुंह का कैंसर का खतरा उतना ही अधिक होता है जितना गुटखे से.
लाइफस्टाइल : पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ द्वारा हरियाणा में किए गए अध्ययनों के अनुसार, शारीरिक निष्क्रियता, अस्वस्थ खान-पान, और मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं भी कैंसर का कारण बन रही हैं.
पर्यावरणीय और रासायनिक प्रभाव: राज्य के कुछ हिस्सों में भूजल में भारी धातुओं, कीटनाशकों (Pesticides) और रासायनिक अवशेषों का प्रभाव भी कैंसर के बढ़ते मामलों से जोड़ा जाता है.
छिपी हुई खपत और मिलावट: हालांकि पैकेटबंद गुटखा प्रतिबंधित है, लेकिन लोग खैनी, सादा तंबाकू या फ्लेवर वाले अन्य उत्पादों का सेवन करते हैं, जो आंकड़ों में पूरी तरह दर्ज नहीं होते.
जागरुकता के लिए चल रहा विशेष अभियान : रोहतक पीजीआईएमएस का डेंटल विभाग ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है. लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जानकारी देने के साथ-साथ जांच और इलाज की सुविधा भी दी जा रही है. वहीं बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए अलग से सेंटर बनाया गया है.
मुंह देने लगता है सिग्नल, उसे समझिए : पीजीआईएमएस के डेंटल विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ. मंजूनाथ के मुताबिक गुटखे में करीब 3 हजार प्रकार के जहरीले रसायन पाए जाते हैं. डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि गुटखा और तंबाकू का सेवन तुरंत बंद करें. उनका कहना है कि कैंसर की पहचान अगर पहली स्टेज में हो जाए तो इलाज की संभावना काफी बेहतर रहती है, लेकिन दूसरी और तीसरी स्टेज तक पहुंचने पर बीमारी गंभीर हो जाती है और जान का खतरा लगातार बढ़ता जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक मुंह का कैंसर होने से पहले कई संकेत देता है. मुंह में लंबे समय तक रहने वाले लाल या सफेद दाग-दाने, घाव, मुंह की बनावट में बदलाव और मुंह खोलने में परेशानी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कैंसर अचानक नहीं फैलता, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में अपना असर बढ़ाता है. इसलिए मुंह में कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई दें तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.
ओरल कैंसर से सतर्क रहने की जरूरत : डेंटल विभाग के प्रोफेसर डॉ. हरनीत सिंह के मुताबिक ओरल कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नहीं, बल्कि बिना धुएं वाले तंबाकू, जैसे गुटका और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों को भी हो सकता है. मुंह में होने वाला कोई भी असामान्य बदलाव बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है.ऐसे में आपको भी आज ओरल कैंसर से सतर्क रहने की जरूरत है.
ओरल कैंसर के शुरुआती लक्षण कौन से हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है.
- घाव: मुंह में ऐसा अल्सर या घाव जो 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक ठीक न हो.
- धब्बे: मसूड़ों, जीभ या गाल के अंदर सफेद या लाल रंग के पैच (धब्बे) दिखना.
- गांठ: मुंह या गले के अंदर बिना दर्द वाली गांठ या सूजन होना.
- निगलने में परेशानी: खाना या पानी निगलने और चबाने में दर्द होना.
ये भी जानिए कि आखिर ओरल कैंसर के मुख्य कारण क्या है.
- तंबाकू: गुटखा, खैनी, सिगरेट या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करना.
- शराब: अत्यधिक मात्रा में शराब पीना.
- संक्रमण: ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) का संक्रमण.
- ओरल हाइजीन: मुंह की साफ-सफाई ठीक से ना रखना.
अब ये जानिए कि आखिर ओरल कैंसर से बचाव आप कैसे कर सकते हैं.
- तंबाकू छोड़ें: सभी प्रकार के तंबाकू, धूम्रपान और शराब से दूर रहें.
- नियमित जांच: साल में कम से कम एक बार डेंटिस्ट से मुंह की जांच कराएं.
- मुंह की सफाई : दिन में दो बार ब्रश करें और मुंह को साफ रखें.
- सलाह: शुरुआती संकेतों पर तुरंत किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर बायोप्सी व अन्य जांच करवाएं.
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