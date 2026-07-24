हरियाणा में छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे विपक्षी दल, लाठीचार्ज के विरोध में इनेलो-इनसो और कांग्रेस का प्रदर्शन
दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा के चरखी दादरी और रेवाड़ी में इनेलो-इनसो और कांग्रेस ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है.
Published : July 24, 2026 at 2:07 PM IST
चरखी दादरी/ रेवाड़ी: दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. चरखी दादरी में इनेलो और उसकी छात्र इकाई इनसो ने रोष मार्च निकालकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. वहीं, रेवाड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. दोनों जिलों में प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग की.
चरखी दादरी में इनेलो-इनसो का मार्च: चरखी दादरी में रोज गार्डन से शुरू हुआ विरोध मार्च लघु सचिवालय पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन का नेतृत्व इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणबीर मंदोला ने किया. इस दौरान बड़ी संख्या में इनसो कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
"छात्रों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा": इस दौरान पूर्व विधायक रणबीर मंदोला ने कहा कि, "जंतर-मंतर पर युवाओं और छात्रों के साथ जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उसकी इनेलो और इनसो कड़े शब्दों में निंदा करती है. जिन पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से यह घटना हुई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाली इनेलो युवाओं के अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी और छात्रों पर अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
रेवाड़ी में कांग्रेस का सरकार पर हमला: वहीं, रेवाड़ी में कांग्रेस नेता चिरंजीव राव के नेतृत्व में मॉडल टाउन से बाल भवन तक विरोध मार्च निकाला गया. प्रदर्शन में शामिल युवाओं और कार्यकर्ताओं ने "धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो", "पेपर लीक बंद करो" और "छात्र एकता जिंदाबाद" जैसे नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और छात्रों पर बल प्रयोग से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. इस दौरान चिरंजीव राव ने कहा कि, "देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य संकट में है. जब छात्र अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. कांग्रेस छात्रों और युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा."
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