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हरियाणा में छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे विपक्षी दल, लाठीचार्ज के विरोध में इनेलो-इनसो और कांग्रेस का प्रदर्शन

हरियाणा में छात्रों के समर्थन में सड़कों पर उतरे विपक्षी दल ( ETV Bharat )

चरखी दादरी/ रेवाड़ी: दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. चरखी दादरी में इनेलो और उसकी छात्र इकाई इनसो ने रोष मार्च निकालकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. वहीं, रेवाड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. दोनों जिलों में प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग की. चरखी दादरी में इनेलो-इनसो का मार्च: चरखी दादरी में रोज गार्डन से शुरू हुआ विरोध मार्च लघु सचिवालय पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन का नेतृत्व इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणबीर मंदोला ने किया. इस दौरान बड़ी संख्या में इनसो कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. चरखी दादरी में इनेलो-इनसो का मार्च (ETV Bharat)