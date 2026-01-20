हरियाणा में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी, चप्पे-चप्पे पर होगी सुरक्षा, जानें किन जिलों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल करेंगे ध्वजारोहण
Published : January 20, 2026 at 12:15 PM IST
पंचकूला: गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हरियाणा का समूचा पुलिस-प्रशासन जिलावर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर है. राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और गरिमामय तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एक ओर जहां व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. वहीं, प्रदेश के किन जिलों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत अन्य भाजपा नेता ध्वजारोहण करेंगे, यह कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है.
इन जिलों में सुबह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण: सभी जिलों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष समेत भाजपा के अन्य मंत्रियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज सुबह 10 बजे फहराया जाएगा. तय कार्यक्रम के अनुसार जिला हांसी में केंद्रीय मंत्री, (आवासीय एवं शहरी मामलों और बिजली) मंत्री मनोहर लाल ध्वजारोहण करेंगे, जहां विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहेंगे. वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे, जहां विधायक बिमला चौधरी, लक्ष्मण सिंह यादव, मुकेश शर्मा और तेजपाल तंवर मौजूद रहेंगे. जबकि हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष जिला पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे, जहां विधायिका शक्ति रानी शर्मा मौजूद होगी.
इन जिलों में ये मंत्री व सांसद करेंगे ध्वजारोहण:
- अंबाला: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा
- भिवानी: सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्री रणबीर गंगवा
- चरखी दादरी: सांसद धर्मबीर सिंह
- फरीदाबाद: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव
- फतेहाबाद: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्ढा
- हिसार: स्कूल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा
- झज्जर: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर
- जींद: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी
- कैथल: सांसद नवीन जिंदल
- करनाल: हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण
- कुरुक्षेत्र: सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, एससी-बीसी कल्याण एवं अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी
- महेंद्रगढ़: उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह
- नूंह: सांसद सुभाष बराला
- पलवल: सांसद रामचंद्र जांगड़ा
- पानीपत: विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार
- रेवाड़ी: युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम
- रोहतक: कॉपरेशन मंत्री अरविंद कुमार शर्मा
- सिरसा: राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल
- सोनीपत: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
- यमुनानगर: ऊर्जा मंत्री अनिल विज
ध्वजारोहण समारोह के दौरान संबंधित जिलों में सब-डिवीजन स्तर के विधायक, मेयर, चेयरमैन और अन्य जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.
पुलिस-प्रशासन की तैयारियां:आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी और गश्त को और अधिक सख्त कर दिया है. पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, बस स्टैंड, होटल, ढाबों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस और अन्य सार्वजनिक व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन स्थल के चौतरफा सुरक्षा के पुख्ता और बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं.
एंटी-सबोटाज टीम, डॉग स्क्वॉड और विशेष पुलिस दल: अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. एंटी-सबोटाज टीम, डॉग स्क्वॉड और विशेष पुलिस दलों की मदद से संदिग्ध स्थानों की नियमित जांच और जिलों में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की जा रही है.
पुलिस की आमजन से अपील: पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु को न छुएं और तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दें. साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा जिलों के क्लब, होटल व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं.
