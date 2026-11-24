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स्कूलों में अधिकारियों की विजिट अब एसीआर में होगी दर्ज, गोद लिए स्कूलों का साल में कम से कम तीन बार दौरा करना होगा अनिवार्य

स्कूली शिक्षा सुधारने की पहल ( DPR HARYANA )

चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति सुधारने के लिए अब प्रशासनिक अधिकारियों की स्कूल विजिट को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) से जोड़ा जाएगा. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने क्लास-I और क्लास-II अधिकारियों की एसीआर में स्कूल विजिट और निरीक्षण के लिए विशेष कॉलम जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने की पहल: मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों और सभी उपायुक्तों के साथ ‘स्कूल अडॉप्शन’ पहल तथा मासिक स्कूल विजिट की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की स्कूल विजिट महज औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उन्हें विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद कर स्कूल के शैक्षणिक माहौल, उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों के उपयोग की वास्तविक स्थिति का आकलन करना होगा.



अधिकारियों के परफॉर्मंस का होगा निर्धारण: अब एसीआर में जोड़े जाने वाले विशेष कॉलम में अधिकारी द्वारा गोद लिए गए स्कूल का नाम, वहां किए गए दौरों की संख्या और निरीक्षण के दौरान की गई समीक्षा का विवरण दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा अधिकारियों को अपनी वार्षिक स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी. मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है.