हरियाणा में वर्मीकम्पोस्ट खरीद पर 80% सब्सिडी, रासायनिक खाद का बोझ घटाएगी जैविक खाद, किसानों को एक एकड़ तक मिलेगा अनुदान
हरियाणा में किसान 31 दिसंबर तक वर्मीकम्पोस्ट खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी पा सकते हैं, बशर्ते पोर्टल पर पंजीकृत हों.
Published : October 15, 2026 at 12:35 PM IST
करनाल: हरियाणा में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को वर्मीकम्पोस्ट खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के तहत शुरू की गई इस योजना से किसानों को रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने और खेती की लागत घटाने में मदद मिलेगी. रबी सीजन के लिए आवेदन और खाद खरीदने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है.
मिट्टी की सेहत सुधारना योजना का लक्ष्य: इस बारे में जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि, "योजना का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करना और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है. सरकार की इस पहल से किसान कम लागत में गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद खरीद सकेंगे और टिकाऊ खेती की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे."
पंजीकृत किसानों को मिलेगा लाभ: योजना का लाभ लेने के लिए किसान का "मेरी फसल-मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है. सरकारी नियमों के अनुसार एक किसान अधिकतम एक एकड़ भूमि के लिए ही वर्मीकम्पोस्ट सब्सिडी का लाभ उठा सकता है. किसानों को सरकार से स्वीकृत जैविक खाद खरीदनी होगी. इसके लिए वे अपने जिले के किसी भी लाइसेंस प्राप्त फर्टिलाइजर डीलर से खाद ले सकते हैं.
31 दिसंबर तक खरीद और आवेदन जरूरी: डॉ. जसविंद्र सिंह के अनुसार रबी सीजन के लिए आवेदन करने और वर्मीकम्पोस्ट खरीदने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है. पात्र किसानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि वे योजना के तहत मिलने वाली सहायता का लाभ उठा सकें.
वर्मीकम्पोस्ट से बढ़ेगी जमीन की उर्वरता: वर्मीकम्पोस्ट के इस्तेमाल से मिट्टी में जैविक गतिविधियां बढ़ती हैं और उसकी संरचना बेहतर होती है. इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और उपजाऊपन में सुधार हो सकता है. जैविक खाद के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलती है. कृषि विभाग ने किसानों से योजना की शर्तों के अनुसार जैविक खाद अपनाने और समय रहते आवेदन व खरीद की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.
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