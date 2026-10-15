ETV Bharat / state

हरियाणा में वर्मीकम्पोस्ट खरीद पर 80% सब्सिडी, रासायनिक खाद का बोझ घटाएगी जैविक खाद, किसानों को एक एकड़ तक मिलेगा अनुदान

हरियाणा में वर्मीकम्पोस्ट खरीद पर 80% सब्सिडी ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने और खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को वर्मीकम्पोस्ट खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के तहत शुरू की गई इस योजना से किसानों को रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने और खेती की लागत घटाने में मदद मिलेगी. रबी सीजन के लिए आवेदन और खाद खरीदने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है.

मिट्टी की सेहत सुधारना योजना का लक्ष्य: इस बारे में जिला कृषि उपनिदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि, "योजना का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम करना और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है. सरकार की इस पहल से किसान कम लागत में गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद खरीद सकेंगे और टिकाऊ खेती की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे."