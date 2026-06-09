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रेणु भाटिया के बयान पर हरियाणा में नर्सिंग स्टाफ का विरोध, कई जिलों में पेन डाउन हड़ताल, महिला आयोग अध्यक्ष से की इस्तीफे की मांग

रेणु भाटिया के बयान के विरोध में हरियाणाभर के नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल कर माफी और इस्तीफे की मांग की.

Haryana Nursing Staff Protests
हरियाणा में नर्सिंग स्टाफ का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 3:25 PM IST

4 Min Read
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रेवाड़ी/ भिवानी/ नूंह: कुरुक्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले के बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की कथित टिप्पणी को लेकर प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. रेवाड़ी, भिवानी और नूंह समेत कई जिलों में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ ने दो घंटे की सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने रेणु भाटिया से सार्वजनिक माफी मांगने के साथ-साथ कुछ स्थानों पर उनके इस्तीफे की भी मांग की.

रेवाड़ी में दो घंटे प्रभावित रहीं स्वास्थ्य सेवाएं: रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल में आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक हड़ताल की. इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अस्पताल की अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं. नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना देकर महिला आयोग अध्यक्ष के खिलाफ रोष व्यक्त किया और कहा कि उनकी टिप्पणियों ने पूरे नर्सिंग समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है.

Haryana Nursing Staff Protests
दो घंटे प्रभावित रहीं स्वास्थ्य सेवाएं (ETV Bharat)

नर्सिंग समुदाय के सम्मान का मुद्दा बना आंदोलन: रेवाड़ी में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि किसी महिला कर्मचारी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना और सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती करना उचित नहीं है. नर्सिंग स्टाफ दिन-रात मरीजों की सेवा में लगा रहता है और पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना गलत है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

रेणु भाटिया के बयान पर हरियाणा में नर्सिंग स्टाफ का विरोध (ETV Bharat)

भिवानी में आरोपी डॉक्टर को कड़ी सजा देने की मांग: भिवानी के नागरिक अस्पताल में नर्सिंग अधिकारियों ने दो घंटे की पेन डाउन हड़ताल कर इमरजेंसी वार्ड के बाहर धरना दिया. प्रदर्शन के दौरान कुरुक्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. नर्सिंग कर्मचारियों ने कहा कि इस घटना ने पूरे चिकित्सा जगत को शर्मसार किया है और आरोपी को कठोरतम दंड मिलना चाहिए.

रेणु भाटिया के इस्तीफे की उठी मांग: भिवानी में प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग अधिकारियों ने महिला आयोग अध्यक्ष के बयान पर भी कड़ी नाराजगी जताई. उनका कहना था कि इस तरह की टिप्पणियों से पीड़ित परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं और नर्सिंग स्टाफ की छवि को नुकसान पहुंचा है. प्रदर्शनकारियों ने रेणु भाटिया से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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कई जिलों में पेन डाउन हड़ताल (ETV Bharat)

नूंह में भी मिला प्रदेशव्यापी आंदोलन को समर्थन: नूंह जिले में भी नर्सिंग कर्मचारियों ने हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पर पेन डाउन हड़ताल का समर्थन किया. धरने पर बैठी नर्सों ने कहा कि कुरुक्षेत्र की घटना बेहद दुखद है और पूरा नर्सिंग समुदाय पीड़ित बच्ची के साथ खड़ा है, लेकिन इस मामले में पूरे नर्सिंग कैडर को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है.

नर्सिंग वर्ग का फूटा गुस्सा: मामले में भिवानी नर्सिंग ऑफिसर सरला कुमारी ने कहा कि, "कुरुक्षेत्र की घटना बेहद शर्मनाक है. आरोपी डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित बच्ची को न्याय मिलना चाहिए." इसके अलावा भिवानी की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर अनीता देवी ने कहा, "महिला आयोग अध्यक्ष की टिप्पणी से नर्सिंग स्टाफ की भावनाएं आहत हुई हैं. हम सम्मानजनक व्यवहार और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हैं." वहीं, भिवानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राजबाला ने कहा कि, "नर्सिंग समुदाय हमेशा मरीजों की सेवा में तत्पर रहता है. पूरे वर्ग को बदनाम करना उचित नहीं है." इसके अलावा नूंह जिले के मेवात नर्सिंग एसोसिएशन जिला प्रधान सोनिया मलिक ने कहा कि, "महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा नर्सिंग अधिकारियों के लिए की गई टिप्पणी निंदनीय है. उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए." वहीं, नूंह नर्सिंग ऑफिसर बरखा ने कहा कि, "हम पीड़ित बच्ची के साथ हैं, लेकिन किसी एक घटना के लिए पूरे नर्सिंग समुदाय को जिम्मेदार ठहराना स्वीकार नहीं किया जा सकता."

प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी: हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में नर्सिंग कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाना और नर्सिंग समुदाय के सम्मान की रक्षा करना है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र नर्स विवाद पर बोली रेणु भाटिया- 'माफी नहीं मांगूंगी', ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने सीएम से की पद से हटाने की मां

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