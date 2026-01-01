ETV Bharat / state

हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल ने संभाला पदभार, बोले- 'पुलिस को हाईटेक करने की जरूरत, लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का बोलना मजबूरी'

Haryana new DGP Ajay Singhal: हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल ने पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में पदभार संभाला.

Haryana new DGP Ajay Singhal
Haryana new DGP Ajay Singhal (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 1, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
पंचकूला: साल 2026 के पहले दिन हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया. इस दौरान मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया और जवानों ने उन्हें सलामी दी. इस सेरेमनी के पूरा होने के बाद डीजीपी ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेशवासियों और पुलिस के लिए अपने विजन को साझा किया. सबसे पहले उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी.

आमजन और पुलिस का वेलफेयर: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "अब पब्लिक के साथ साथ पुलिस वेलफेयर के लिए भी काम होगा." इस दौरान उन्होंने स्वयं से जुड़े बेटी की शादी के किस्से को सांझा किया. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्हें पांच लाख रुपये में बैंक्वेट हॉल बुक कराना पड़ा था, लेकिन हर पुलिसकर्मी इतने बड़ी रकम कहां से लाएगा, नतीजतन उन्होंने प्रत्येक पुलिस लाइन में बैंक्वेट हॉल बनाए जाने की बात कही.

पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की सराहना: डीजीपी अजय सिंघल ने मीडिया से बातचीत में हाल ही में सेवानिवृत हुए पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की सराहना करते हुए कहा कि "ओपी सिंह एक अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं. मैंने और ओपी सिंह ने एक साथ ट्रेनिंग की थी. भले ही मेरी इस बिंदु पर इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन मेरे पास कई आइडिया हैं." उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उन्हें डीजीपी पद की जिम्मेदारी देने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें.

हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल ने संभाला पदभार (Etv Bharat)

डीजीपी के 8-9 पेज के आइडिया: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि बढ़ती टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग में भी कई चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन उन्होंने 8-9 पेज के कई आइडिया लिखे गए हैं, जिन्हें अब लागू करना है. "इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. ऑपरेशन ट्रैक डाउन और विजिलेंस में 'पीछा करो' ऑपरेशन जारी हैं, जिनसे काफी मदद मिली है. अब पुलिस मॉडर्न, वेलफेयर और क्राइम ट्रेसिंग पर काम किया जाएगा."

'कमियों को दूर करेंगे, लेकिन विपक्ष का बोलना मजबूरी': डीजीपी सिंघल ने कहा कि वह एसटीएफ को रीऑर्गेनाइज करेंगे. दलितों और महिला अपराध के खिलाफ पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है. "हरियाणा का डायल 112 देश भर में दूसरे स्थान पर है. बावजूद इसके यदि विपक्ष पुलिस पर कुछ सवाल उठा रहा है तो उन कमियों को दूर करेंगे, लेकिन हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, यहां जीडीपी बढ़ रही है और लोग खुशहाल हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष का बोलना अपनी मजबूरी होगी."

'30 साल में पुलिसिंग पांच बार बदली': डीजीपी सिंघल ने कहा कि "पुलिस का काम काफी मुश्किल है, क्योंकि पहले क्लाइंट (क्रिमिनल) को ढूंढना पड़ता है. बीते 30 साल की बात करें, तो उनके अनुसार पुलिसिंग कम से कम पांच बार बदली है. वर्ष 1992 में अलग तरह की पुलिसिंग थी, उसके बाद इंटरनेट का दौर आया, फिर ऐप आईं. नतीजतन, टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ा है और क्रिमिनल स्मार्ट हो गए तो पुलिस को भी मॉडर्न होना पड़ा."

डीजीपी पद पर बदलाव का सिलसिला: यूपीएससी द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए पैनल के तीन नामों में दूसरे स्थान पर आईपीएस अजय सिंघल का नाम था, जबकि पहले स्थान पर पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर थे, लेकिन दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम आने से गहराए विवाद के चलते हरियाणा सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया था. इसके बाद प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी आईपीएस ओपी सिंह को दी गई, लेकिन 31 दिसंबर 2025 को ओपी सिंह की सेवानिवृत्ति के चलते बैठक के बाद सूची में दूसरे स्थान पर 1992 बैच के आईपीएस, अजय सिंघल को डीजीपी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई.

