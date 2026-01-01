ETV Bharat / state

हरियाणा के नए DGP अजय सिंघल ने संभाला पदभार, बोले- 'पुलिस को हाईटेक करने की जरूरत, लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का बोलना मजबूरी'

Haryana new DGP Ajay Singhal ( Etv Bharat )