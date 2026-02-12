ETV Bharat / state

हरियाणा में ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल बेअसर, पुलिस बंदोबस्त के बीच स्ट्राइक पड़ी फीकी, रोडवेज की बसें दौड़ीं फुल स्पीड

चरखी दादरी/ भिवानी/ सिरसा: हरियाणा में ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल बेअसर दिखा. प्रदेशभर में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चरखी दादरी में खास असर देखने को नहीं मिला. सुबह से ही सरकारी विभागों के कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहे. रोडवेज की बसें भी सभी रूटों पर सुचारू रूप से चलती रहीं. हालांकि कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में धरना देकर रोष प्रदर्शन करने की बात कही, लेकिन परिवहन व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई. दादरी में हड़ताल का नहीं दिखा कोई असर: दादरी में रोडवेज महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने कहा, “राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दादरी में अभी तक कोई असर नहीं है. अल सुबह से ही बसों का संचालन किया जा रहा है. विभाग के सिर्फ तीन कर्मचारी ही हड़ताल पर हैं, बावजूद इसके सभी रूटों पर बसों का संचालन सामान्य है. आमजन अपनी यात्रा निःसंकोच कर सकते हैं.” भिवानी में निर्धारित रूटों पर चलती दिखी बसें: वहीं, भिवानी में भी 11 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का रोडवेज सेवाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा. रोडवेज बेड़े की 229 बसें निर्धारित रूटों पर चलती रहीं. प्रशासन ने पहले ही कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं, जिससे संचालन प्रभावित न हो. एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले. पुलिस बंदोबस्त के बीच हड़ताल फीकी (ETV Bharat) रद्द कर दी गई कर्मचारियों की छुट्टियां: इस बारे में रोडवेज जीएम दीपक कुंडू ने कहा, “हड़ताल के ऐलान को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई थीं. परिवहन सेवा पूरी तरह सुचारू है और हड़ताल का कोई असर नहीं है.” वहीं, रोडवेज यूनियन प्रधान नरेंद्र दिनोद ने कहा, “कुछ विभागों को छोड़कर हड़ताल जारी है और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं.” इसके साथ ही कामरेड ओमप्रकाश ने कहा, “सरकार कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.”