सिरसा में नशा तस्कर गिरफ्तार, 4 मुकदमों में चल रहा था फरार, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की कार्रवाई

सिरसा: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) की सिरसा यूनिट ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर थाना शहर सिरसा में नशा तस्करी का मामला दर्ज है. आरोपी लंबे समय से फरार था. जिसे अब हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) की सिरसा यूनिट ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अर्पण नाम के युवक के रूप में हुई है.

सिरसा में नशा तस्कर गिरफ्तार: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिरसा यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ नशीले पदार्थों की रोकथाम के संबंध में डबवाली रोड पर मौजूद थे. उनको नशा तस्कर की मौजूदगी की गुप्त सूचना प्राप्त हुई. टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी अर्पण को डबवाली रोड पर स्थित पनजुवाना गांव के पास से गिरफ्तार किया.

आरोपी पर नशा तस्करी की 4 FIR दर्ज: आरोपी अर्पण सिरसा के रानियां रोड का रहने वाला है. आरोपी सिरसा में हेरोइन तस्करी का मामला दर्ज है. इस मामले में अर्पण फरार चल रहा था. इस मुकदमे में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच में आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी के 4 मुकदमों का पता चला है. आरोपी को फिलहाल थाना शहर सिरसा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है. जहां आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी.