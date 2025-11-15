Bihar Election Results 2025

सिरसा में नशा तस्कर गिरफ्तार, 4 मुकदमों में चल रहा था फरार, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की कार्रवाई

Drug smuggler arrested in Sirsa: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) की सिरसा यूनिट ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया.

Drug smuggler arrested in Sirsa
Drug smuggler arrested in Sirsa (HARYANA NARCOTICS CONTROL BUREAU)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 10:23 AM IST

Choose ETV Bharat

सिरसा: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) की सिरसा यूनिट ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर थाना शहर सिरसा में नशा तस्करी का मामला दर्ज है. आरोपी लंबे समय से फरार था. जिसे अब हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) की सिरसा यूनिट ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अर्पण नाम के युवक के रूप में हुई है.

सिरसा में नशा तस्कर गिरफ्तार: हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सिरसा यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ नशीले पदार्थों की रोकथाम के संबंध में डबवाली रोड पर मौजूद थे. उनको नशा तस्कर की मौजूदगी की गुप्त सूचना प्राप्त हुई. टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी अर्पण को डबवाली रोड पर स्थित पनजुवाना गांव के पास से गिरफ्तार किया.

आरोपी पर नशा तस्करी की 4 FIR दर्ज: आरोपी अर्पण सिरसा के रानियां रोड का रहने वाला है. आरोपी सिरसा में हेरोइन तस्करी का मामला दर्ज है. इस मामले में अर्पण फरार चल रहा था. इस मुकदमे में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच में आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी के 4 मुकदमों का पता चला है. आरोपी को फिलहाल थाना शहर सिरसा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है. जहां आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी.

इन माध्यमों पर कर सकते हैं ड्रग्स की शिकायत: वीरेंद्र सिंह ने कहा कि "हरियाणा एनसीबी समाज से इस ड्रग्स की बुराई को मिटाने के लिए जनता से सक्रिय सहयोग की अपील करती है. नागरिकों से अनुरोध है कि नशा तस्करी या बिक्री से संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत और बेझिझक NCB नेशनल हेल्पलाइन 1933, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल NCBMANAS.GOV.IN या हरियाणा एनसीबी हेल्पलाइन 90508-91508 टोल-फ्री नंबरों पर दें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी."

