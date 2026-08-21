हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो दफ्तरों के आगे लगेंगे कूड़े के ढेर, पक्की नौकरी और की मांग

हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो दफ्तरों के आगे लगेंगे कूड़े के ढेर, पक्की नौकरी और की मांग
हरियाणा में बीते 15 दिनों से नगरपालिका कर्मचारी संघ की जारी हड़ताल के कारण सफाई कर्मियों में आक्रोश बढ़ रहा है.
Published : August 21, 2026 at 1:25 PM IST
पंचकूला: हरियाणा में बीते पंद्रह दिनों से नगरपालिका कर्मचारी संघ की हड़ताल जारी है. इस कारण समूचे प्रदेश के लोग गंदगी नहीं उठने से परेशानी में हैं. लेकिन नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ और प्रदेश सरकार में अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है. नतीजतन संघ ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है. साथ ही संघ की ओर से मांगे नहीं मानने पर सभी सरकारी दफ्तरों/कार्यालयों के बाहर कूड़े के ढेर लगा दिए जाने की चेतावनी भी दी गई है. जिला पंचकूला नगरपालिका कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश सरकार के समक्ष उनकी मांगों को रखते हुए जल्द फैसला लिए जाने की गुहार लगाई गई है, ताकि आगामी दिनों में संघर्ष तेज न करना पड़े.
समझौता लागू न कर सरकार की टालमटोल: हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ, जिला पंचकूला के प्रधान जोगिंदर सिंह ने कहा कि 13 मई को हरियाणा सरकार से समझौता हुआ था. इस समझौते को लागू करने के लिए सरकार ने बीती 30 जून का समय दिया था. लेकिन आज, 20 अगस्त तक भी सरकार द्वारा कोई मांग पूरी नहीं की गई है. नतीजतन समूचे प्रदेश में पंद्रह दिन से हड़ताल जारी है. जोगिंदर सिंह ने कहा कि "जब तक प्रदेश सरकार सफाई कर्मचारियों की मानी गई मांगों से संबंधित परिपत्र जारी नहीं करती, हड़ताल को जारी रखा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी."
पक्का कर ठेकेदारी प्रथा खत्म करें: नगरपालिका कर्मचारी संघ, पंचकूला के प्रधान जोगिंदर सिंह ने कहा कि "मुख्य मांगें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना." उन्होंने कहा कि "इन मांगों के संबंध में हरियाणा सरकार से मौखिक सहमति बनी हुई है लेकिन परिपत्र जारी नहीं किया गया." उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार द्वारा बीते 12 वर्षों में एक भी सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया है. महंगाई के दौर में भी एक कर्मचारी का मासिक वेतनमान 18,300 रुपये है. जबकि प्रदेश भर में करीब 13 हजार सफाई कर्मचारी हैं. प्रदेश सरकार के पास बजट की कमी नहीं है लेकिन सरकार कर्मचारियों के हित के लिए गंभीर नहीं है."
6 अगस्त से सफाई व्यवस्था ठप: जोगिंदर सिंह ने कहा कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाल्मिकी जयंती पर वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी. लेकिन केवल 2100 रुपये की केवल एक किस्त ही बढ़ाई गई, जिसके बाद से वेतन में एक रुपये की बढ़ोतरी नहीं की गई. उन्होंने आमजन से भी उनके समर्थन में आवाज उठाने की बात कही. साथ ही कहा कि हरियाणा के सभी कार्यालयों, नगरपालिकाओं समेत अन्य जगहों पर बीती 6 अगस्त से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है. उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, हड़ताल जारी रहेगी."
तीन दौर की बातचीत में आश्वासन देकर टाला: नगरपालिका कर्मचारी संघ, पंचकूला के प्रधान जोगिंदर सिंह ने बताया कि "संघ की मांगों के संबंध में प्रदेश सरकार से तीन दौर की बात हो चुकी है. प्रदेश सरकार ने 13 मई की मीटिंग में तीस जून को समय मांगा, फिर पांच अगस्त को समय मांगा और बीती 14 अगस्त को हुई मीटिंग में भी समय को आगे खिसकाया गया. इसका कारण सरकार अपने समझौते पर खरा नहीं उतरना चाहती."
कर्मचारियों की हितैषी नहीं सरकार: पंचकूला की स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की सीटू जिलाध्यक्ष रमा ने हरियाणा सरकार को जमकर कोसा. उन्होंने कहा कि "प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है." उन्होंने सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि "सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि "अदालत के आदेश के अनुसार विभागों में दस वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को उनका अनुभव देखते हुए पक्का किया जाए. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हितैषी न होने वाली सरकार की कड़ी निंदा करना जरूरी है."
पक्के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान की मांगः रमा ने कहा कि "एचकेआरएन के कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की बात की थी. साथ ही सभी कर्मचारियों को पक्के कर्मचारियों के स्तर का वेतनमान दिया जाएगा." उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वेतन एकसमान करने का दावा किया ही है तो फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने में सरकार को क्या परेशानी है. उन्होंने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की, ताकि सभी का बिना चिंता के जीवनयापन हो सके.
कूड़ा दफ्तरों के आगे फैंकने की चेतावनी: पंचकूला की स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की सीटू जिलाध्यक्ष रमा ने कहा कि "यदि उनकी मांगे समय रहते नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में संघर्ष तेज किया जाएगा." उन्होंने कहा कि "आगामी दिनों में सभी विभागों के सामने गाड़ियों का कूड़ा फैंका जाएगा. साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों के घरों के सामने भी कूड़ा डाला जाएगा."