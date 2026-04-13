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हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, 10 मई को वोटिंग, 13 को आएंगे नतीजे

पंचकूला: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया है. आयोग ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी कि सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगमों में 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव के साथ ही पंचायत उपचुनाव भी कराए जाएंगे.

पंचायत और स्थानीय निकायों में भी वोटिंग: नगर निगम चुनावों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव भी होंगे. इनमें पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक-एक वार्ड, 12 ब्लॉक समितियों और 29 गांवों में सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा. इससे ग्रामीण स्तर पर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

आचार संहिता लागू: वहीं, चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है और संबंधित आदेश मुख्य सचिव को भेज दिए गए हैं.

नामांकन से लेकर मतगणना तक पूरा शेड्यूल: चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल से नामांकन नोटिस जारी होने के साथ शुरू होगी. 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन होंगे, 27 अप्रैल को जांच और 28 अप्रैल को नाम वापसी होगी. मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. दोबारा मतदान 12 मई को और मतगणना 13 मई को की जाएगी.