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हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, 10 मई को वोटिंग, 13 को आएंगे नतीजे

हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तारीखों को ऐलान हो गया है. चुनाव 10 मई को है. वहीं, 13 मई को मतगणना है.

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हरियाणा नगर निकाय चुनाव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 12:20 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया है. आयोग ने प्रेसवार्ता कर जानकारी दी कि सोनीपत, पंचकूला और अंबाला नगर निगमों में 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. चुनाव के साथ ही पंचायत उपचुनाव भी कराए जाएंगे.

पंचायत और स्थानीय निकायों में भी वोटिंग: नगर निगम चुनावों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव भी होंगे. इनमें पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक-एक वार्ड, 12 ब्लॉक समितियों और 29 गांवों में सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा. इससे ग्रामीण स्तर पर भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

आचार संहिता लागू: वहीं, चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है और संबंधित आदेश मुख्य सचिव को भेज दिए गए हैं.

नामांकन से लेकर मतगणना तक पूरा शेड्यूल: चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल से नामांकन नोटिस जारी होने के साथ शुरू होगी. 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन होंगे, 27 अप्रैल को जांच और 28 अप्रैल को नाम वापसी होगी. मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. दोबारा मतदान 12 मई को और मतगणना 13 मई को की जाएगी.

राजनीतिक दलों की तैयारी तेज: कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है. दोनों पार्टियों ने अंबाला, सोनीपत और पंचकूला के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं. कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों से बायोडेटा भी एकत्र कर लिया है. वहीं कांग्रेस के सीएलपी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की है कि पार्टी मेयर का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी.

पंचकूला में कांग्रेस को चुनौती: पंचकूला में कांग्रेस को संगठनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. यहां मेयर पद के चार संभावित उम्मीदवारों को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई स्थानीय विधायक की शिकायत के बाद हुई है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति बनी हुई है.

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