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हरियाणा निकाय चुनाव 2026: पंचकूला से अंबाला तक सियासी घमासान, सभी दलों ने झोंकी ताकत, कर रहे जीत का दावा

पंचकूला: हरियाणा में निकाय चुनावों समेत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है. हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त देविंदर सिंह कल्याण द्वारा 13 अप्रैल को जारी किए गए कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता को भी 13 अप्रैल 2026 से ही नगर निकायों में लागू कर दिया गया है. साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को नगर निकायों के चुनाव के लिए लगाया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उनके मौजूदा स्थान से स्थानांतरित न किया जाए.

भाजपा समेत सभी दलों ने बनाई रणनीति: निकाय चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और जजपा समेत अन्य सभी सियासी दलों द्वारा अपनी-अपनी विशेष रणनीति बनाने, उस पर पुरजोर तरीके से काम करने के मकसद से कमेटियां बनाने का काम जारी है. वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "भाजपा सदा ही चुनाव को तैयार रहती है. निकाय चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली कमेटी गठित करेंगे, जिससे आगामी रणनीति पर गति से काम होगा." वहीं, कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने की बात कही गई. उन्होंने कहा कि, "पार्टी पूरी तरह तैयार है और 16 अप्रैल को मीटिंग है."

हरियाणा निकाय चुनाव 2026 (Etv Bharat)

कांग्रेस का जीत का दावा: इधर, पंचकूला से विधायक एवं पूर्व उप-मुख्यमंत्री चंद्रमोहन भी चुनाव के लिए तैयार होने और कांग्रेस की जीत का दावा कर चुके हैं. उन्होंने पंचकूला में गलत तरीके से वार्डबंदी के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि, "भाजपा घबराई हुई है. भले ही हाल ही में हुए राज्यसभा का चुनाव हो या फिर जिला पंचकूला में वार्डबंदी का मामला. पंचकूला के चार एससी वार्ड घटा कर तीन किए गए, जो भाजपा की घबराहट है. हम निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने. पार्टी की जीत तय है."

जजपा ने चुनाव संबंधी वार्डबंदी को लेकर आए फैसले का किया स्वागत: वहीं, दुष्यंत चौटाला ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से नगर निगम पंचकूला के चुनाव संबंधी वार्डबंदी को लेकर आए फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने पार्टी की स्टेट बॉडी की बैठक बुलाकर चुनाव संबंधी फैसला लेने की बात कही है. दुष्यंत अपने बयानों से भी मतदाताओं का फैसला पार्टी के पक्ष में करवाने को प्रयासरत हैं. नतीजतन दुष्यंत ने कांग्रेस के विधायकों में से पांच को बागी बताते हुए कहा कि, "यदि वो चाहते हैं तो जेजेपी में आ सकते हैं. पिछले चार राज्यसभा चुनाव में से एक ही कांग्रेसी उम्मीदवार जीता है, क्योंकि सेटिंग थी."

BJP पर खड़े किए सवाल: भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए दुष्यंत ने कहा कि, "हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में 6 महीने में से 3 महीने में काफी अधिक समय रहे. लेकिन एक बार भी सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) पर बात नहीं की. एसवाईएल पर अब तक हुई केवल एक बैठक में भी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री एक-दूसरे को गले लगाकर, छोटा-बड़ा भाई बताते हुए खानापूर्ति कर लौट आए हैं. जबकि पिछली बार ऑल पार्टी मीटिंग में इस संबंध में यूनियन के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात कही गई थी." इसके अलावा दुष्यंत चौटाला इनेलो और अभय चौटाला के संबंध में पूछे एक सवाल पर उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बता चुके हैं.

ऊर्जा मंत्री अनिल विज का तल्ख तेवर: ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले प्रदेश में एसआईआर के संबंध में पूछे गए सवाल पर अपने तल्ख अंदाज में कहा कि, "हरियाणा में कोई ज्यादती नहीं होती. न तो नाजायज वोट काटा जाएगा और न ही रहने दिया जाएगा." वहीं एसआईआर की गतिविधियों पर करीब से नजर रखने के लिए कांग्रेस और जजपा समेत अन्य विपक्षी दल अपने-अपने बीएलओ भी नियुक्त कर चुके हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष: हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंदर सिंह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बीएलए-1 या उनके प्रतिनिधियों की बैठक बुला उन्हें दिए गए निर्देशों के अनुसार बूथ के ही व्यक्ति को बीएलए 2 नियुक्त किया जाएगा. यह बीएलए 2 अपने बूथ संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और गलत होने का पता लगने पर उसकी शिकायत करेंगे.

चुनाव घोषणा पत्र समिति: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह घोषणा पत्र समिति का गठन कर चुके हैं. झज्जर की विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाई गई है. नूंह के विधायक आफताब अहमद, रोहतक के विधायक बीबी बत्रा, एआइसीसी के सदस्य जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व विधायक जसबीर मलौर, मीडिया एवं कार्यालय प्रभारी संजीव भारद्वाज, पार्टी के वरिष्ठ तरुण चुघ, सतीश तेजली व जयवीर अंतिल समिति के सदस्य बनाए गए. स्थानीय मुद्दों के पर चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा. वहीं, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं.

स्थानीय मुद्दों पर रहेगा जोर: कांग्रेस अध्यक्ष बता चुके हैं कि समिति को स्थानीय निकाय चुनावों संबंधी प्रमुख स्थानीय मुद्दों के अनुसार शीघ्र चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है. समिति को स्थानीय निवासियों से सक्रिय रूप से सुझाव और विचार प्राप्त करने को कहा गया, ताकि एक व्यापक और प्रभावी घोषणा पत्र तैयार किया जाए, जो जन समस्याओं और उम्मीदों का सही दस्तावेज हो.

कहां-कहां होंगे चुनाव: तीन नगर निगमों चुनाव होंगे. अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के महापौरों और सभी वार्डों के सदस्यों के पदों एवं नगर परिषद, रेवाड़ी और तीन नगर पालिकाओं- सांपला (रोहतक), धारूहेड़ा (रेवाड़ी) और उकलाना (हिसार) के अध्यक्षों और सभी वार्डों के सदस्यों के आम चुनाव और सदस्यों की 6 रिक्त पदों- नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) के वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर (झज्जर) के वार्ड नंबर 13, नगर पालिका राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर 11, नगर पालिका, तरावड़ी (करनाल) के वार्ड नंबर 8, नगर पालिका, कनीना (महेंद्रगढ़) के वार्ड नंबर 14 और नगर पालिका, सढ़ौरा (यमुनानगर) के वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है.