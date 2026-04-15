हरियाणा निकाय चुनाव 2026: पंचकूला से अंबाला तक सियासी घमासान, सभी दलों ने झोंकी ताकत, कर रहे जीत का दावा
हरियाणा निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों में सभी सियासी दल जुट गए हैं. सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं.
Published : April 15, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 6:24 PM IST
पंचकूला: हरियाणा में निकाय चुनावों समेत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है. हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त देविंदर सिंह कल्याण द्वारा 13 अप्रैल को जारी किए गए कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता को भी 13 अप्रैल 2026 से ही नगर निकायों में लागू कर दिया गया है. साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को नगर निकायों के चुनाव के लिए लगाया गया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उनके मौजूदा स्थान से स्थानांतरित न किया जाए.
भाजपा समेत सभी दलों ने बनाई रणनीति: निकाय चुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस और जजपा समेत अन्य सभी सियासी दलों द्वारा अपनी-अपनी विशेष रणनीति बनाने, उस पर पुरजोर तरीके से काम करने के मकसद से कमेटियां बनाने का काम जारी है. वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "भाजपा सदा ही चुनाव को तैयार रहती है. निकाय चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली कमेटी गठित करेंगे, जिससे आगामी रणनीति पर गति से काम होगा." वहीं, कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने की बात कही गई. उन्होंने कहा कि, "पार्टी पूरी तरह तैयार है और 16 अप्रैल को मीटिंग है."
कांग्रेस का जीत का दावा: इधर, पंचकूला से विधायक एवं पूर्व उप-मुख्यमंत्री चंद्रमोहन भी चुनाव के लिए तैयार होने और कांग्रेस की जीत का दावा कर चुके हैं. उन्होंने पंचकूला में गलत तरीके से वार्डबंदी के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि, "भाजपा घबराई हुई है. भले ही हाल ही में हुए राज्यसभा का चुनाव हो या फिर जिला पंचकूला में वार्डबंदी का मामला. पंचकूला के चार एससी वार्ड घटा कर तीन किए गए, जो भाजपा की घबराहट है. हम निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने. पार्टी की जीत तय है."
जजपा ने चुनाव संबंधी वार्डबंदी को लेकर आए फैसले का किया स्वागत: वहीं, दुष्यंत चौटाला ने भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से नगर निगम पंचकूला के चुनाव संबंधी वार्डबंदी को लेकर आए फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने पार्टी की स्टेट बॉडी की बैठक बुलाकर चुनाव संबंधी फैसला लेने की बात कही है. दुष्यंत अपने बयानों से भी मतदाताओं का फैसला पार्टी के पक्ष में करवाने को प्रयासरत हैं. नतीजतन दुष्यंत ने कांग्रेस के विधायकों में से पांच को बागी बताते हुए कहा कि, "यदि वो चाहते हैं तो जेजेपी में आ सकते हैं. पिछले चार राज्यसभा चुनाव में से एक ही कांग्रेसी उम्मीदवार जीता है, क्योंकि सेटिंग थी."
BJP पर खड़े किए सवाल: भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए दुष्यंत ने कहा कि, "हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में 6 महीने में से 3 महीने में काफी अधिक समय रहे. लेकिन एक बार भी सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) पर बात नहीं की. एसवाईएल पर अब तक हुई केवल एक बैठक में भी दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री एक-दूसरे को गले लगाकर, छोटा-बड़ा भाई बताते हुए खानापूर्ति कर लौट आए हैं. जबकि पिछली बार ऑल पार्टी मीटिंग में इस संबंध में यूनियन के खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट लगाने की बात कही गई थी." इसके अलावा दुष्यंत चौटाला इनेलो और अभय चौटाला के संबंध में पूछे एक सवाल पर उन्हें नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बता चुके हैं.
ऊर्जा मंत्री अनिल विज का तल्ख तेवर: ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले प्रदेश में एसआईआर के संबंध में पूछे गए सवाल पर अपने तल्ख अंदाज में कहा कि, "हरियाणा में कोई ज्यादती नहीं होती. न तो नाजायज वोट काटा जाएगा और न ही रहने दिया जाएगा." वहीं एसआईआर की गतिविधियों पर करीब से नजर रखने के लिए कांग्रेस और जजपा समेत अन्य विपक्षी दल अपने-अपने बीएलओ भी नियुक्त कर चुके हैं.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष: हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंदर सिंह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि बीएलए-1 या उनके प्रतिनिधियों की बैठक बुला उन्हें दिए गए निर्देशों के अनुसार बूथ के ही व्यक्ति को बीएलए 2 नियुक्त किया जाएगा. यह बीएलए 2 अपने बूथ संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और गलत होने का पता लगने पर उसकी शिकायत करेंगे.
चुनाव घोषणा पत्र समिति: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह घोषणा पत्र समिति का गठन कर चुके हैं. झज्जर की विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति बनाई गई है. नूंह के विधायक आफताब अहमद, रोहतक के विधायक बीबी बत्रा, एआइसीसी के सदस्य जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व विधायक जसबीर मलौर, मीडिया एवं कार्यालय प्रभारी संजीव भारद्वाज, पार्टी के वरिष्ठ तरुण चुघ, सतीश तेजली व जयवीर अंतिल समिति के सदस्य बनाए गए. स्थानीय मुद्दों के पर चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा. वहीं, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं.
स्थानीय मुद्दों पर रहेगा जोर: कांग्रेस अध्यक्ष बता चुके हैं कि समिति को स्थानीय निकाय चुनावों संबंधी प्रमुख स्थानीय मुद्दों के अनुसार शीघ्र चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है. समिति को स्थानीय निवासियों से सक्रिय रूप से सुझाव और विचार प्राप्त करने को कहा गया, ताकि एक व्यापक और प्रभावी घोषणा पत्र तैयार किया जाए, जो जन समस्याओं और उम्मीदों का सही दस्तावेज हो.
कहां-कहां होंगे चुनाव: तीन नगर निगमों चुनाव होंगे. अंबाला, पंचकूला और सोनीपत के महापौरों और सभी वार्डों के सदस्यों के पदों एवं नगर परिषद, रेवाड़ी और तीन नगर पालिकाओं- सांपला (रोहतक), धारूहेड़ा (रेवाड़ी) और उकलाना (हिसार) के अध्यक्षों और सभी वार्डों के सदस्यों के आम चुनाव और सदस्यों की 6 रिक्त पदों- नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) के वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर (झज्जर) के वार्ड नंबर 13, नगर पालिका राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर 11, नगर पालिका, तरावड़ी (करनाल) के वार्ड नंबर 8, नगर पालिका, कनीना (महेंद्रगढ़) के वार्ड नंबर 14 और नगर पालिका, सढ़ौरा (यमुनानगर) के वार्ड नंबर 9 के उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है.
चुनाव कर्यक्रम: हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त देविंदर सिंह कल्याण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार...
- नामांकन के लिए रिटर्निग ऑफिसर द्वारा नोटिस चस्पा/प्रकाशित करने की तिथि: 15 अप्रैल, (बुधवार).
- नामांकन प्रस्तुत करने की तिथियां: 21 अप्रैल (मंगलवार) से 25 अप्रैल 2026 (शनिवार) तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक.
- नामांकन पत्रों की जांच करने की तिथि: 27 अप्रैल 2026, (सोमवार), 11:30 बजे के उपरांत.
- उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि: 28 अप्रैल 2026, मंगलवार 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच.
- वह तिथि जिस दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे: 28 अप्रैल 2026 (मंगलवार) 3 बजे के उपरांत.
- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चस्पा करने की तिथि: 28 अप्रैल 2026 (मंगलवार).
- मतदान केंद्रों की सूची चस्पा करने की तिथि: 28 अप्रैल 2026 (मंगलवार).
- मतदान की तिथि 10 मई 2026 (रविवार).
- किसी कारण दोबारा मतदान, अगर कोई हो तो: 12 मई 2026 (मंगलवार).
- मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक.
- मतगणना करने की तिथि-समय और जगह: 13 मई 2026 (बुधवार) को सुबह 8 बजे संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थानों पर.
- चुनाव परिणाम घोषित करने की तिथि: मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद.
राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म: नामांकन फार्म और नामांकन के साथ दिए जाने वाले शपथ पत्रों के फॉर्मेट राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.secharyana.gov.in पर उपलब्ध है. नगर निगम, नगर परिषद नगर पालिका के वार्डों की कुल संख्या, महापौर/अध्यक्ष/सदस्यों के पदों/वार्डों जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति (महिला), पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग ए (महिला), पिछड़ा वर्ग बी, पिछड़ा वर्ग (महिला) एवं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं का ब्यौरा अनुलग्नक-बी में दिया गया है. अपेक्षित वार्डों की संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-सी में दिया गया है. जिन नगर निकायों के उप-चुनाव होने हैं और उनके लिए आरक्षित पदों का ब्यौरा अनुलग्नक-डी में दिया गया है.
जमानत जमा राशि: यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग `ए' और पिछड़ा वर्ग `बी' या महिला सदस्य नहीं है तो नगर निगम में महापौर के 10 हजार, सदस्य की 3 हजार, नगर परिषद में अध्यक्ष के 3 हजार व सदस्य के 2 हजार और नगर पालिका में अध्यक्ष के 2 हजार और सदस्य के एक हजार रूपये है. यदि उम्मीदवार अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग `ए' और पिछड़ा वर्ग `बी' या महिला सदस्य है, तो नगर निगम में महापौर के 5 हजार, सदस्य के 1500, अध्यक्ष के 1500, सदस्य के एक हजार, पालिका में अध्यक्ष के एक हजार व सदस्य के 500 रूपये है.
नगर निगमों में महापौर और नगर परिषद/नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव: नगर निगमों में महापौर के पद और नगर परिषद/नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद, संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों/वाड़ों से प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए भरे जाएंगे. इस प्रकार संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों/वार्डों के योग्य मतदाता, अपने मत डाल कर सीधे अपने महापौर / अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. हालांकि, नगर निगम के वरिष्ट उप-महापौरों और उप महापौर के पद और नगर परिषद/पालिकाओं में उपाध्यक्षों के पद, संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/पालिका चुने हुए सदस्यों में से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरे जाऐंगे.
अमला शक्ति: इन चुनावों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 6 हजार से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पर्यवेक्षी कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी शामिल होंगें.
संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ: चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं. पोलिंग स्टेशनों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स दी जाएगी.
ईवीएम: राज्य में नगर निकायों के आम/उप-चुनावों को कराने के लिए 2000 से अधिक EVM यानी महापौर/अध्यक्ष और सदस्य के लिए का इस्तेमाल किया जाएगा. हर पद अलग-अलग EVM का प्रयोग किया जाएगा.
मतपत्रों की छपाई: महापौर/अध्यक्ष के लिए मत पत्र गुलाबी रंग का होगा और सदस्यों के लिए सफेद रंग का होगा. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फोटो, EVM की बैलेटिंग यूनिट पर दिखाई जाने वाली अन्य जानकारियों के साथ, मतपत्रों पर प्रिंट करवाई जाएंगी. उम्मीदवार की फोटो एक पैनल में प्रिंट की जाएगी और यह उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में नाम के दाईं ओर दिखाई देगी.
नोटा (इनमें से कोई नहीं): इन चुनावों में NOTA विकल्प का उपयोग किया जाएगा, ताकि जो मतदाता मतदान केन्द्र पर आते है और यह तय करते हैं कि वे चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देगें, वे अपनी गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखते हुए किसी उम्मीदवार को वोट न देने के अधिकार को बनाये रख सके. राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा ने पूर्व में जारी नोटा आदेश को निरस्त करते हुये इस संबंध में दिनांक 07.04.2026 को नये आदेश जारी किये हैं.
जानें इनकी मुख्य विशेषताएं:
- नोटा का वही प्रभाव है, जो हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 70एम और हरियाणा नगर निकाय नियम, 1978 के नियम 69 एम के पूर्व प्रावधानों के तहत किसी भी उम्मीदवार के लिए मतदान ना करने का होता है. इसलिए, यदि किसी भी स्थिति में नोटा के विरूद्ध डाले गये मर्तों की संख्या उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से अधिक हो तो, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा.
- हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 25(2) और हरियाणा नगर निकाय नियम, 1978 के नियम 24 (2) के तहत सुरक्षा जमा राशि की वापसी हेतू सभी उम्मीदवारों को डाले गये कुल मतों के आठवें भाग को ध्यान में रखा जायेगा. क्योंकि नोटा विकल्प के विरुद्ध डाले गये मतों को वैद्य मत नहीं माना जा सकता, इसलिए सुरक्षा जमा राशि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को वापिस करने के लिए कुल वैद्य मतों की गणना में इन्हे ध्यान में नहीं रखा जायेगा.
- मतदाता सूची: राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई विधानसभा की मौजूदा मतदाता सूची के आधार पर नगर निगम/परिषद/पालिका की मतदाता सूचियां तैयार/अपडेट की हैं. हालांकि, अगर व्यक्ति जिसका नाम संबंधित कोई नगर निगम/परिषद/पालिका की वार्ड वाइज मतदाता सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उसका नाम सम्बन्धित विधान सभा चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची के संबंधित भाग में मौजूद है, तो वह नामाकंन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक नगर निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए रिटर्निग आफिसर को (फार्म A) में आवेदन कर सकता है. चुनाव कार्यकम जारी होने की तिथि से नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक, मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए रिटर्निंग आफिसर ही सक्षम अधिकारी होगा. ऐसे आवेदन पर रिटर्निंग अधिकारी का लिया गया फैसला अंतिम होगा. अगर किसी आवेदक का नाम संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के किसी वार्ड की मतदाता सूची में शामिल किया गया है और वह चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे अपना नामाकंन दाखिल करने की इजाजत दी जाएगी. उस नगर निगम/परिषद/समिति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख के बाद, मतदाता सूची में किसी भी एंट्री में कोई बदलाव, स्थानांतरण या विलोपन नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम शामिल करने का कोई निर्देश दिया जाएगा.
- चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति: चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा सीनियर IAS/HCS अधिकारियों को चुनाव आब्जर्वर, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीनियर IPS/HPS अधिकारियों को पुलिस आब्जर्वर और संबंधित नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं में आबकारी एंव कराधान विभाग के सीनियर अधिकारियों को खर्चा आब्जर्वर नियुक्त करेगा. ये आब्जर्वर समय-समय पर राज्य चुनाव आयोग को रिपोर्ट करते रहेंगे.
- निवेदन: राज्य के इन नगर निगम/परिषद/पालिका के मतदाताओं से अपील की गई है कि वे इन चुनावों में बड़ी संख्या में हिस्सा लें और बिना किसी जाति/धर्म के भेदभाव और बिना किसी डर या पक्षपात के अपने प्रतिनिधियों को चुनें, ताकि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हो सके.
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