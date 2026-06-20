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ऑफिस से एवरेस्ट ज़ोन तक... करनाल के सुनील ने माउंट मकालू पर फहराया तिरंगा, 5 सबसे खतरनाक चोटियों पर किया है फतह

बैंक की नौकरी के साथ जिया पर्वतारोहण का सपना: आम जिंदगी में सुनील कुमार बैंक में क्लर्क के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन छुट्टियों और खाली समय में उनका पूरा ध्यान पर्वतारोहण पर रहता है. ट्रैकिंग से शुरू हुआ उनका सफर धीरे-धीरे जुनून में बदल गया. उन्होंने कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और लगातार अभ्यास के दम पर दुनिया की सबसे कठिन चोटियों को अपना लक्ष्य बनाया और एक-एक कर कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कीं.

इस उपलब्धि के साथ वह हरियाणा के पहले ऐसे पर्वतारोही बन गए हैं, जिन्होंने 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की पांच चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है. करनाल पहुंचने पर उनका ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया.

करनाल: बैंक में क्लर्क की नौकरी करने वाले करनाल के सुनील कुमार ने अपने हौसले और जुनून के दम पर वह मुकाम हासिल किया है, जिसकी कल्पना भी हर कोई नहीं कर सकता. उन्होंने दुनिया की पांचवीं सबसे ऊंची और सबसे दुर्गम पर्वत चोटी माउंट मकालू पर तिरंगा फहराकर नया इतिहास रच दिया.

मकालू की चुनौती को किया पार:दुनिया की सबसे कठिन चोटियों में गिने जाने वाले माउंट मकालू पर चढ़ाई आसान नहीं मानी जाती. यहां मौसम पल-पल बदलता है और तेज बर्फीली हवाएं पर्वतारोहियों की परीक्षा लेती हैं. कई अनुभवी पर्वतारोही भी इस चुनौती के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन सुनील ने अपने साहस और धैर्य से इस कठिन अभियान को सफल बनाया.

करनाल के सुनील ने माउंट मकालू पर फहराया तिरंगा (ETV Bharat)

"मौसम हर पल बदलता रहा, लेकिन हौसला नहीं टूटा": अपने अनुभव साझा करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि, "माउंट मकालू पर मौसम पल-पल बदलता है और हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती हैं. पूरे भारत में गिने-चुने पांच-छह लोग ही इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं. मैंने सभी बाधाओं को पार करते हुए 8 हजार मीटर से अधिक की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया." सुनील कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, बैंक प्रबंधन और सहयोगियों को दिया. उन्होंने कहा कि, "इस अभियान को पूरा करने में घरौंडा के विधायक एवं विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मेरे बैंक और परिवार का पूरा सहयोग मिला. उनके विश्वास और समर्थन की बदौलत मैं देश का नाम रोशन कर सका."

युवाओं के लिए प्रेरणा बने सुनील: सुनील कुमार की उपलब्धि यह साबित करती है कि यदि लक्ष्य तय हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो नौकरी के साथ भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं. उनकी सफलता आज प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.

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