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हरियाणा में जल्द होगी मानसून की विदाई, राजस्थान सीमा पर छाई धुंध, सीजन में 22% कम हुई बारिश

हरियाणा में जल्द होगी मानसून की विदाई ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून की गतिविधियां अब थमने लगी हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के रास्ते दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं. इसका असर हरियाणा में भी दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर से प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. राजस्थान सीमा पर धुंध का असर: मानसूनी ट्रफ कमजोर पड़ने और हवा में नमी बने रहने से राजस्थान से सटे हरियाणा के इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिली. हिसार समेत आसपास के क्षेत्रों में नमी का असर रहा. दो दिन पहले हुई बारिश के बाद अब धूप निकलने से प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई. फरीदाबाद और नूंह सबसे गर्म: प्रदेश में शुक्रवार को अधिकतम तापमान फरीदाबाद और नूंह में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम साफ होने और बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के आसार हैं. आने वाले दिनों में दिन के समय गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह के समय कुछ क्षेत्रों में नमी और धुंध बनी रह सकती है. सीजन में 22 फीसदी कम बारिश: मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून से अब तक हरियाणा में 317 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य बारिश 408 मिमी होनी चाहिए थी. इस तरह प्रदेश में सीजन की बारिश सामान्य से 22 फीसदी कम रही. सितंबर में भी अब तक 34.1 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य 58.3 मिमी के मुकाबले 42 फीसदी कम है.