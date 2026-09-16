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हरियाणा में मानसून फिर पड़ा कमजोर, कड़ी धूप ने बढ़ाई तपिश, कई शहरों में पारा 35°C पार, आज 2 जिलों में बारिश का अलर्ट

हरियाणा में मानसून फिर पड़ा कमजोर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून एक बार फिर कमजोर पड़ गया है. मौसम विभाग ने अब केवल अंबाला और यमुनानगर में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. एक दिन पहले प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन मौसम का रुख बदल गया. 13 जिलों में हल्की बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं. 15 शहरों में पारा 35 डिग्री पार: बारिश में कमी और तेज धूप के कारण प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. मौसम केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक 15 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया.