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हरियाणा में मानसून हुआ मेहरबान, आज फिर 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए राहत

राजस्थान में सिस्टम बनने से बढ़ेगी बारिश: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "10 जुलाई तक प्रदेश का मौसम परिवर्तनशील रहेगा. मानसून ट्रफ हिसार और भटिंडा तक बनी हुई है. इसके अलावा अरब सागर में बन रहे डिप्रेशन और राजस्थान के ऊपर विकसित हो रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मानसून को मजबूती मिल रही है. इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में तेज हवाओं, गरज-चमक और मध्यम से तेज बारिश की संभावना है."

कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार: मौसम विभाग के अनुसार कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. वहीं झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, जींद, भिवानी और चरखी दादरी के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग का अनुमान है कि 8 से 11 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और मानसून धीरे-धीरे पूरे हरियाणा में प्रभावी होगा.

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होने लगा है. आईएमडी ने मंगलवार को प्रदेश के 7 जिलों पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और पलवल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी करीब 50 प्रतिशत तक बारिश की संभावना बनी हुई है. मानसून के सक्रिय होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

हरियाणा में मानसून हुआ मेहरबान (ETV Bharat)

10 जुलाई के बाद भारी बारिश की संभावना कम : वहीं, मौसम वैज्ञानिक डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 10 जुलाई तक हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. हिसार, आदमपुर, हांसी और अग्रोहा सहित कई क्षेत्रों में मंगलवार को बूंदाबांदी दर्ज की गई. प्रदेश के झज्जर, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला, फरीदाबाद और पलवल में गरज-चमक के साथ बारिश हुई, जबकि पानीपत, करनाल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हल्की वर्षा दर्ज की गई. नमी बढ़ने से लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार डिप्रेशन पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका असर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों पर पड़ सकता है. इसके चलते पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में पहले बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी, जबकि बाद में मध्य और पश्चिमी जिलों में भी वर्षा का दायरा बढ़ेगा. 10 जुलाई के बाद भारी बारिश की संभावना कम होगी और केवल छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है.

किसानों के लिए राहत: विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार होने वाली बारिश से खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी मिलेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी. साथ ही दिन के तापमान में गिरावट आएगी और वातावरण में नमी बढ़ेगी. हालांकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने की आशंका भी बनी रहेगी, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

गुरुग्राम और जींद में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज: बता दें कि सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई. गुरुग्राम में 34.5 मिमी, हिसार के बालसमंद में 31 मिमी, जींद में 26.5 मिमी, करनाल में 16 मिमी, चंडीगढ़ में 9.8 मिमी, चरखी दादरी में 9 मिमी और कैथल में 8.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई. सोमवार को सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान गुरुग्राम में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही और बारिश के कारण तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी.

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