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हरियाणा में मानसून फिर हुआ एक्टिव, 3 जिलों में यलो अलर्ट, अगले 3 दिन कई इलाकों में भारी बारिश के आसार

हरियाणा में मानसून फिर हुआ एक्टिव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ने के संकेत दिए हैं. पाकिस्तान के ऊपर बने मजबूत चक्रवातीय परिसंचरण और मानसूनी ट्रफ के हिमालयी क्षेत्र से मैदानी इलाकों की ओर खिसकने से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है. आज पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में तेज बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक अलर्ट वाले तीन जिलों के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम में बदलाव से तापमान में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने का अनुमान है. किसानों के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी: बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को अगले 3-4 दिन फसलों में सिंचाई नहीं करने की सलाह दी गई है. साथ ही इस दौरान किसी भी तरह के रसायन या कीटनाशक का छिड़काव नहीं करने को कहा गया है. मौसम साफ होने के बाद ही दवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. कपास और धान की फसलों पर नजर जरूरी: मौसम विभाग के अनुसार हवा में नमी बढ़ने से कपास में सफेद मक्खी और धान में जड़ सुंडी का प्रकोप बढ़ सकता है. ऐसे में किसानों को फसलों की नियमित निगरानी करने और मौसम अनुकूल होने पर ही आवश्यक दवाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई है.