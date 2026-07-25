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हरियाणा में मौसम ने ली करवट, फिर एक्टिव हुआ मानसून, कई जिलों में बारिश शुरू, 28 जुलाई से जमकर बरसेंगे बादल

हरियाणा में मौसम ने ली करवट ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि यमुनानगर के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह से पानीपत में तेज बारिश दर्ज की गई, झज्जर में बूंदाबांदी हुई और हिसार व सोनीपत में बादल छाए रहे. मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 जुलाई से प्रदेश में बारिश का सबसे प्रभावी दौर शुरू होगा. लो-प्रेशर और ट्रफ सिस्टम बना वजह: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसूनी टर्फ फिलहाल अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बनी हुई है. दक्षिण-पूर्व राजस्थान पर सक्रिय लो-प्रेशर एरिया से जम्मू तक ट्रफ बनने के कारण हरियाणा में लगातार नमी पहुंच रही है. इसी सिस्टम के प्रभाव से 28 से 30 जुलाई के बीच उत्तर, पूर्व और दक्षिण हरियाणा के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. 26 जुलाई को बारिश में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन इसके बाद मौसम फिर जोर पकड़ेगा.