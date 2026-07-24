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हरियाणा में 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून, 27 जुलाई से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

हरियाणा में 3 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में अगले तीन दिनों के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है. IMD के अनुसार 27 जुलाई से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी और कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, हालांकि फिलहाल किसी जिले के लिए विशेष मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. 25 जुलाई से बदलेगा मौसम का मिजाज: मौसम विभाग का कहना है कि 25 जुलाई से मौसम में बदलाव शुरू होगा. इस दौरान उत्तर और उत्तर-पूर्वी हरियाणा के जिलों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है. 27 जुलाई को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में जलभराव और निचले क्षेत्रों में पानी भरने जैसी स्थिति भी बन सकती है. मानसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ श्रीगंगानगर, रोहतक, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, डाल्टनगंज और दीघा होते हुए पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. इसी सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी हरियाणा की ओर पहुंच रही है. इसके प्रभाव से अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है.