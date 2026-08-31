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आज मानसून सत्र का दूसरा दिन, दोपहर 2 बजे से शुरू होगी कार्यवाही, HKRN पर घमासान के आसार, कई अहम बिल होंगे पेश

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा. सदन की कार्यवाही के पहले दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल के साथ कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी निपटाया जाएगा. हालांकि, सबसे ज्यादा सियासी गर्मी हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के जरिए होने वाली ठेका भर्तियों को लेकर देखने को मिल सकती है.

HKRN पर घमासान के आसार: विपक्षी विधायकों ने HKRN की भर्ती प्रक्रिया में कथित धांधली, पारदर्शिता की कमी और ठेका कर्मचारियों के चयन को लेकर सरकार से जवाब मांगा है. भारत भूषण बत्रा, आफताब अहमद, गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा समेत 17 विधायकों ने इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण सूचना दी है. कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भी स्पष्टीकरण मांगने का नोटिस दिया है. ऐसे में सदन में सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस होने के आसार हैं.

चुलकाना धाम के लिए बनेगा नया श्राइन बोर्ड? विधानसभा में आज 'हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन बिल, 2026' विचार और पारित कराने के लिए रखा जाएगा. चुलकाना धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए सरकार तीर्थस्थल के प्रबंधन और विकास के लिए अलग व्यवस्था बनाने जा रही है. प्रस्तावित कानून के जरिए मंदिर और तीर्थस्थल से जुड़े विकास कार्यों, सुविधाओं और व्यवस्थाओं को एक बोर्ड के अधीन लाने का रास्ता साफ होगा.

मानसून सत्र के दौरान आज कई संशोधन विधेयक हो सकते हैं पारित: नौ विधेयक पुनः स्थापित किए जायेंगे, जबकि चार विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए रखे जाएंगे. पुनः स्थापित होने वाले नौ विधेयक.