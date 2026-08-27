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टॉक्सिक रहा मानसून सत्र का पहला दिन, धक्का-मुक्की के मुद्दे पर हंगामा, 8 कांग्रेस विधायक सस्पेंड, क्या आपने भी देखा 'कोहनी मारने' का वीडियो?

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया. जानें क्या-क्या हुआ.

HARYANA MONSOON SESSION Congress Protest
HARYANA MONSOON SESSION Congress Protest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2026 at 2:37 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा. सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा भवन तक मार्च निकाला. उन्होंने काले कपड़े पहन कर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने, कानून व्यवस्था, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया.

मानसून सत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन: प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा भवन में घुसने की कोशिश की. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली. काले कपड़ों में ही कांग्रेस विधायक सदन में पहुंचे. सदन की शुरुआत में सीएम नायब सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा. इसके नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भी उस पर शोक जताया. शोक प्रस्ताव पढ़ने के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने विधानसभा के बाहर धक्के मारे जाने का मुद्दा उठाया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर से कहा "हमारे साथ मिसबिहेव हुआ. आपने धक्के मारने के लिए बदमाश भेजे थे क्या?"

टॉक्सिक रहा मानसून सत्र का पहला दिन, धक्का-मुक्के के मुद्दे पर हंगामा (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायकों के साथ धक्का-मुक्की का आरोप: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि उनके और कांग्रेस विधायकों को अंदर आने से रोका गया. उनके साथ धक्का-मुक्का की गई. जिसमें कांग्रेस विधायकों को चोटें आई है. इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया. इस दौरान कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि "कांग्रेस के लोग गलत आरोप लगा रहे हैं. हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. ये काले कपड़े पहनकर आए हैं." इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगाए और जमकर हंगामा किया.

दो बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही: हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया. 20 मिनट बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई. फिर से कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया. भूपेंद्र हुड्डा के आरोप पर स्पीकर हरविंद्र कल्याण बोले कि 'मुझे पूरे मामले की जानकारी लेनी पड़ेगी. इसकी, बिना जानकारी लिए कोई आदेश नहीं दूंगा.' इसके बाद सदन में मांग रखी गई कि धक्का-मुक्की के वीडियो को दिखाया जाए, ताकि साफ हो सके. स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए इस मांग को रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद स्पीकर ने दूसरी बार सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित की गई.

HARYANA MONSOON SESSION Congress Protest
हंगामेदार रहा मानसून सत्र का पहला दिन (ETV Bharat)

सामने आए धक्का-मुक्की के दो वीडियो: इस पूरे मामले के दो वीडियो सामने आए हैं. पहले वीडियो में भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर पुलिस कर्मी हाथ मारता दिखाई दे रहा है. दूसरे वीडियो में भूपेंद्र हुड्डा सदन के भीतर घुसते दिखाई दे रहे हैं. जब वो सदन में घुस रहे थे, तब वो पुलिस कर्मी को कोहनी मारते हुए दिखे. पुलिसकर्मी उन्हें रोकते दिखे.

'सुरक्षाकर्मियों ने नियम के मुताबिक काम किया': इस पर स्पीकर ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों ने नियमों के हिसाब से अपना काम किया. इस मामले को तूल देने की जरूरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बात पड़ी अड़ी रही कि हमें सदन के अंदर नहीं घुसने देने के आदेश किसने दिया?

8 कांग्रेस विधायक सस्पेंड: इसके बाद भी कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा जारी रहा. कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया. स्पीकर के बार-बार कहने पर कांग्रेस विधायक नहीं रुके. जिसपर स्पीकर ने कांग्रेस के 8 विधायकों को नेम किया और उनको दिनभर की कार्यवाही के लिए सस्पेंड कर दिया. इनमें इंदु राज नरवाल, विकास सहारण, देवेंद्र हंस, शकुंतला खटक, आदित्य सुरजेवाला, गोकुल सेतिया, जस्सी पेटवाड़ और बलराम दांगी शामिल रहे. विधायक आफताब अहमद को भी स्पीकर ने चेतावनी दी. स्पीकर की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

जनता और कर्मचारियों की आवाज दबा रही सरकार- गोकुल सेतिया: कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि उन्होंने सदन के अंदर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के सामने जनता की मांगों को प्रमुखता से रखा. कड़ाके की धूप और गर्मी में अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारियों और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया संवेदनहीन है. सेतिया ने प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था तथा युवाओं में बढ़ते नशे (गोलियों और टीकों) के इस्तेमाल पर केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि बार-बार इन गंभीर मुद्दों को उठाने के बावजूद सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है और जब जनप्रतिनिधि जनता के हक की बात करते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है."

सरकार जवाब देने से बच रही है- शकुंतला खटक: कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक ने कि "ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. जब भी मैं विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाती हूं, तो सरकार जवाब देने के बजाय नेम (Name/निलंबित या कार्रवाई) कर देती है. सरकार ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं और लंबे समय से सड़कों पर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है. मैंने विधानसभा में बेरोजगारी, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के कई अहम मुद्दों पर आवाज उठाई. सरकार के पास विपक्ष के सवालों और जनता की समस्याओं का कोई ठोस जवाब नहीं है, इसलिए कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है."

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