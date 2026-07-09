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हरियाणा में मानसून मेहरबान, कई जिलों में पानी ही पानी, आज फिर 14 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

चंडीगढ़: हरियाणा में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है. लगातार तीसरे दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा. भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को 14 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. कई स्थानों पर सुबह से ही बूंदाबांदी और तेज बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली. लगातार बारिश के कारण प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है.

ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी: मौसम विभाग ने करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में 120 मिमी या उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पलवल, नूंह, यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला में येलो अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद और कैथल सहित कुछ पश्चिमी जिलों में फिलहाल भारी बारिश की संभावना कम बताई गई है.

गुरुग्राम में सबसे अधिक बारिश: बीते 24 घंटों में गुरुग्राम प्रदेश का सबसे अधिक भीगा जिला रहा, जहां 83 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके बाद करनाल में 79.5 मिमी, पलवल में 42 मिमी, हथिनीकुंड बैराज क्षेत्र में 36 मिमी और नूंह में 25.5 मिमी वर्षा दर्ज हुई. अंबाला, कैथल, रोहतक और महेंद्रगढ़ में भी अच्छी बारिश हुई. लगातार हो रही वर्षा से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली.