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हरियाणा में आज फिर जमकर होगी बरसात, 5 जिलों में अलर्ट जारी, 6 अगस्त तक बारिश के आसार

हरियाणा में आज फिर जमकर होगी बरसात ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. मंगलवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली. अंबाला, नारनौल, रेवाड़ी और झज्जर में बारिश दर्ज की गई, जबकि जींद में बूंदाबांदी हुई. भारत मौसम विज्ञान विभागने प्रदेश के 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने मौसम सिस्टम के प्रभाव से 6 अगस्त तक हरियाणा में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. 21 जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश : प्रदेश में मानसून के दो महीने बीतने के बावजूद अधिकांश जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से कम बना हुआ है. अब तक 21 जिलों में 7 से 68 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज की गई है. केवल फरीदाबाद और पलवल में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है. बारिश की कमी के चलते 11 जिले रेड और 4 जिले येलो जोन में हैं, जबकि रोहतक, जींद और सिरसा में अब तक 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है.