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हरियाणा में अमृत सरोवर प्लस को मिली रफ्तार, कुरुक्षेत्र के 15 तालाबों का मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया उद्घाटन, बोले- "तालाब बचेंगे तो गांव समृद्ध होंगे"

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार की अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न गांवों में 6 करोड़ 18 लाख 33 हजार रुपये की लागत से तैयार 15 तालाबों का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया. नए लघु सचिवालय के सभागार में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से सरपंचों और अधिकारियों को संबोधित किया.

गांवों से बनेगा विकसित भारत: इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "अमृत सरोवर प्लस योजना विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने का मार्ग खोल रही है. वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में गांवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी. गांवों का विकास तालाबों, खेल मैदानों, खलिहानों और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही संभव है. सरकार तालाबों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है."

जल संरक्षण सबसे बड़ा दायित्व: अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि, "पुराने समय में संपन्न लोग अपनी पहचान और समाज सेवा के लिए कुएं और तालाब बनवाते थे. इन जल स्रोतों से मानव, पशु-पक्षी और ग्रामीणों की जरूरतें पूरी होती थीं. अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत तालाबों का पुनर्जीवन केवल विकास कार्य नहीं, बल्कि जल और पर्यावरण संरक्षण का अभियान है. जल और पर्यावरण प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है."

सरकार घोषणाएं नहीं, काम करके दिखा रही: श्याम सिंह राणा ने कहा आगे कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. विकसित भारत का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है. हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की एक-एक बूंद बचानी होगी. सरकार ने एक हजार से अधिक तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है और इन पर तेजी से कार्य चल रहा है."

सैकड़ों तालाबों का हो चुका विकास: मंत्री ने बताया कि, "राज्य सरकार ने 156 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से 329 तालाबों को पहले ही अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत विकसित किया है. अब 222 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से 325 और तालाबों का उद्घाटन किया गया है. यह साबित करता है कि हरियाणा सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें समय पर धरातल पर उतारकर पूरा भी करती है."