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हरियाणा में अमृत सरोवर प्लस को मिली रफ्तार, कुरुक्षेत्र के 15 तालाबों का मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया उद्घाटन, बोले- "तालाब बचेंगे तो गांव समृद्ध होंगे"

कुरुक्षेत्र में 6.18 करोड़ से बने 15 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया. इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने जल संरक्षण पर जोर दिया.

Amrit Sarovar Plus Yojana Haryana
हरियाणा में अमृत सरोवर प्लस को मिली रफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 2, 2026 at 11:08 AM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार की अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न गांवों में 6 करोड़ 18 लाख 33 हजार रुपये की लागत से तैयार 15 तालाबों का उद्घाटन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया. नए लघु सचिवालय के सभागार में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऑनलाइन माध्यम से सरपंचों और अधिकारियों को संबोधित किया.

गांवों से बनेगा विकसित भारत: इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "अमृत सरोवर प्लस योजना विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने का मार्ग खोल रही है. वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में गांवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी. गांवों का विकास तालाबों, खेल मैदानों, खलिहानों और पर्यावरण संरक्षण के साथ ही संभव है. सरकार तालाबों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए जनता की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है."

जल संरक्षण सबसे बड़ा दायित्व: अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि, "पुराने समय में संपन्न लोग अपनी पहचान और समाज सेवा के लिए कुएं और तालाब बनवाते थे. इन जल स्रोतों से मानव, पशु-पक्षी और ग्रामीणों की जरूरतें पूरी होती थीं. अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत तालाबों का पुनर्जीवन केवल विकास कार्य नहीं, बल्कि जल और पर्यावरण संरक्षण का अभियान है. जल और पर्यावरण प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं, जिनका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है."

सरकार घोषणाएं नहीं, काम करके दिखा रही: श्याम सिंह राणा ने कहा आगे कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है. विकसित भारत का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है. हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की एक-एक बूंद बचानी होगी. सरकार ने एक हजार से अधिक तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है और इन पर तेजी से कार्य चल रहा है."

सैकड़ों तालाबों का हो चुका विकास: मंत्री ने बताया कि, "राज्य सरकार ने 156 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से 329 तालाबों को पहले ही अमृत सरोवर प्लस योजना के तहत विकसित किया है. अब 222 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से 325 और तालाबों का उद्घाटन किया गया है. यह साबित करता है कि हरियाणा सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें समय पर धरातल पर उतारकर पूरा भी करती है."

पंचायती राज प्रतिनिधियों को मिली नई सौगात: कार्यक्रम में मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरकार द्वारा किए गए फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि, "पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और पूर्व प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है. महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें सशक्त बनाया गया है. भूमिहीन परिवारों को गांवों में 100 गज और शहरों में 50 गज के प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं."

सफाईकर्मियों और चौकीदारों को भी राहत: श्याम सिंह राणा ने आगे कहा कि, "ग्रामीण सफाईकर्मियों का मासिक वेतन 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 18,100 रुपये किया गया है. वहीं चौकीदारों का मानदेय 11 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. इसके अलावा उन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता, साइकिल, बैटरी और लाठी भत्ता भी दिया जा रहा है. सरकार ग्रामीण विकास के साथ-साथ पंचायत व्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है."

जनभागीदारी से सफल होगा अभियान: कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने नागरिकों से अमृत सरोवरों की देखभाल और संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की. उन्होंने कहा कि, "अमृत सरोवर केवल सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि जनआंदोलन बनना चाहिए. जनता के सहयोग से ही इन जल स्रोतों को लंबे समय तक जीवंत रखा जा सकता है."

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