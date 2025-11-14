Bihar Election Results 2025

बिहार में NDA की जीत पर मंत्री श्रुति चौधरी बोली- 'कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे से मतदाताओं को भटकाया, लेकिन लोग जागरूक'

Shruti Choudhary on Bihar Election: बिहार चुनाव परिणाम पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "कांग्रेस का वोट चोरी जैसा मुद्दा नहीं चला."

BJP ON BIHAR ELECTION RESULT
सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 5:05 PM IST

भिवानी: हरियाणा की महिला बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने बिहार चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों को श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर जो नीतियां बनी है, उनका इस जीत में मुख्य योगदान रहा है. विपक्षी दल कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाकर मतदाताओं को भटकाने का प्रयास किया. उनके पास कोई नीति और रीति नहीं थी. यह बात उन्होंने भिवानी जिला के गांव गोलागढ़ में चौधरी सुरेंद्र सिंह की 79वीं जयंती पर उनके समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही.

पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जमीन से जुड़े हैंः सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जमीन से जुड़े थे. वे अपने कार्यकताओं के लिए हमेशा तत्पर रहकर कार्य करते थे. उन्होंने हमेशा भाईचारे की राजनीति की. उनकी नीतियों की बदौलत कृषि मंत्रालय में नवाचार के कार्य हुए. उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में हमेशा संघर्ष को प्राथमिकता दी." इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में महिला सशक्तिरण को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य हुए है, जिसके चलते बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, लखपति दीदी, पोषण आहार योजना और लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है."

पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह के समाधि स्थल पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी (Etv Bharat)

ग्राऊंड वॉटर के क्षेत्र में हरियाणा में बेहतरीन कामः श्रुति चौधरी ने कहा कि "हरियाणा प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत ग्राऊंड वॉटर और जल क्षेत्र में विभिन्न प्रोजेक्ट के बेहतर कार्य करने के चलते देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है. यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है. आने वाले समय में जल क्षेत्र में और भी बेहतर कार्य कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जाएगी."

'राहुल गांधी स्थानीय लोक संस्कृति से वाकिफ नहीं है': राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "राहुल गांधी ने प्रदेश और विदेश में वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाया. जबकि आज के समय में मतदाता और आम नागरिक जागरूक है. इस प्रकार की स्थिति में जागरूक लोग आजकल ऐसी घटनाएं होने पर वोटिंग बीच में ही रूकवा देते हैं." उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि "राहुल गांधी स्थानीय लोक संस्कृति से वाकिफ नहीं है, जिसके चलते वे इस तरह के अनउपयुक्त मुद्दे उठा रहे हैं."

'अभी और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे': वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री आतंकवाद को लेकर गंभीर है. ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाकर आतंकवाद पर चोट की गई है." विभिन्न कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी छोड़े जाने के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "अभी और भी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे. अभी चुनाव में चार वर्ष है. बचे हुए समय में कांग्रेस पार्टी रहेगी ही नहीं."

'भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है': भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर से प्रहार करते हुए कहा कि "उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है." श्रुति चौधरी ने कहा कि "हुड्डा के नेतृत्व में लगातार चुनाव हारने के बाद भी पता नहीं कांग्रेस नेतृत्व की क्या विवशता है कि उनके हाथ में हरियाणा प्रदेश की बागडोर अब तक सौंप रखी है." उन्होंने कहा कि "सभी जानते है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में किस प्रकार से काम होते थे."

MINISTER SHRUTI CHAUDHARY
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT 2025
BIHAR ELECTION RESULT 2025
BJP ON BIHAR ELECTION RESULT

