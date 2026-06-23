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कुरुक्षेत्र बैठक में गरजे मंत्री कृष्ण लाल पवार, दो फूड इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी के दिए आदेश, बोले- "दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई"

कुरुक्षेत्र: जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा सरकार ने लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त रुख अपनाया. लघु सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार ने की. बैठक में कुल 11 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 6 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया.

छह शिकायतों का मौके पर निपटारा: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा कि, "बैठक में लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है. संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए." उन्होंने जिला प्रशासन, अधिकारियों और समिति के सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि, "सभी के सहयोग से शिकायतों का प्रभावी निस्तारण किया जा रहा है."

मंत्री कृष्ण लाल पवार (ETV Bharat)

दो खाद्य निरीक्षकों की गिरफ्तारी के आदेश: बैठक में लाडवा में तैनात खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के दो निरीक्षकों के मामले पर भी चर्चा हुई. मंत्री कृष्ण लाल पवार ने कहा कि, "दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. अब नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनकी तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं. सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगी."