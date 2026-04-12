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हरियाणा के मंत्री ने 63 की उम्र में गेहूं की कटाई की, ठेठ अंदाज देख लोग बोले - भई वाह !

हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा अपनी पत्नी डॉ. रीटा शर्मा के साथ खेत में गेहूं की कटाई करते दिखे.

Haryana Minister Arvind Sharma harvested wheat in the field with his wife in Sonipat
खेत में पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 12, 2026 at 8:59 PM IST

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Updated : April 12, 2026 at 9:23 PM IST

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सोनीपत : हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा अपनी पत्नी डॉ. रीटा शर्मा के साथ खेत में गेहूं की कटाई करते नजर आए. उन्होंने इस दौरान किसानों और खेत में काम कर रही महिला मजदूरों से बातचीत भी की.

खेत में पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा : गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत सोनीपत के गांव सलारपुर माजरा में कार्यक्रम समाप्त कर सहकारिता मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा लौट रहे थे. तभी इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पिछले दिनों हुई आंधी-बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अचानक कार्यक्रम बदल दिया. वे सीधे गांव बिधल पहुंच गए और किसान अजीत के खेत में पहुंचकर खुद लामणी(गेहूं की कटाई) करने लगे. इस दौरान उन्होंने सिर पर मंडासा बांधा और अपनी पत्नी डॉ. रीटा शर्मा के साथ दरांती लेकर गेहूं की कटाई शुरू कर दी. उन्होंने ना सिर्फ गेहूं की कटाई की, बल्कि पूली भी बांधी.

हरियाणा के मंत्री अचानक खेत पहुंचे (Etv Bharat)

गेहूं की कटाई की : मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा अपनी पत्नी डॉ. रीता शर्मा के साथ खेत में पहुंचे, जहां मजदूर महिलाएं पुष्पा और पूनम लामणी कर रही थीं. मंत्री दंपति ने दोनों महिलाओं के साथ मिलकर खेत में काम किया. इसके बाद उन्होंने किसान परिवार के साथ खेत किनारे बैठकर भोजन भी किया. डॉ. अरविंद शर्मा ने इस दौरान कहा कि, "ये लग्न की बात है. जिसे मिट्टी से प्यार होता है, खेत से प्यार होता है और हरियाणा से प्यार है, उसे खेत में उतरते ही मेहनत का जुनून अपने आप आ जाता है". मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों किसानों के बेटे हैं. सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है.

Haryana Minister Arvind Sharma harvested wheat in the field with his wife in Sonipat
हरियाणा के मंत्री अचानक खेत पहुंचे (Etv Bharat)

एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा : मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. हमारी सरकार एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है.

Haryana Minister Arvind Sharma harvested wheat in the field with his wife in Sonipat
ना सिर्फ गेहूं की कटाई की, बल्कि पूली भी बांधी (Etv Bharat)

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Last Updated : April 12, 2026 at 9:23 PM IST

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अरविंद शर्मा ने गेहूं काटा
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