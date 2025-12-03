हरियाणा में VIP नंबर की 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाले की मुश्किलें बढ़ी, संपत्ति की होगी जांच, अनिल विज का आदेश
अनिल विज ने वीआईपी नंबर HR88B8888 की नीलामी में 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाले की संपत्ति-आय के जांच के आदेश दिए हैं.
Published : December 3, 2025 at 3:48 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि "राज्य में हाल ही में एचआर 88 बी 8888 नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ 17 लाख रूपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी. लेकिन बोली लगाने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा राशि जब्त होने दी, इसलिए इस संबंध में उस व्यक्ति की संपति और आय की जांच करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि वास्तव में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता एक करोड़ 17 लाख रूपए की बोली लगाने की है या नहीं."
1 करोड़ 17 लाख रुपए की लगाई थी बोली : मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मंत्री अनिल विज ने बताया कि "राज्य में फैंसी और वीवीआईपी वाहन नंबर नीलामी प्रणाली से आवंटित किए जाते हैं और कई लोग बड़ी-बड़ी बोलियां लगाकर इन नंबरों को खरीदने की कोशिश करते हैं. ये ना केवल प्रतिष्ठा का विषय होता है, बल्कि सरकार की राजस्व वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. उन्होंने बताया कि हाल ही में एचआर 88 बी 8888 नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी के दौरान किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ 17 लाख रूपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी. लेकिन बोली लगाने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा राशि जब्त होने दी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि बोली लगाना सिर्फ शौक बनता जा रहा है, ना कि जिम्मेदारी."
अनिल विज ने दिए जांच के आदेश : परिवहन मंत्री ने कहा कि “मैंने परिवहन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिस व्यक्ति ने यह बोली लगाई, उसकी संपत्ति और आय की पूरी जांच करवाई जाए. ये देखा जाए कि वास्तव में उस व्यक्ति की आर्थिक क्षमता 1 करोड़ 17 लाख रुपये की बोली लगाने की है भी या नहीं.” उन्होंने आगे बताया कि "इस संबंध में आयकर विभाग को भी पत्र भेजकर विस्तृत जांच के लिए कहा जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी या बिना आर्थिक क्षमता के बोली ना लगा सके."
HR88B8888 नंबर की हुई थी नीलामी : गौरतलब है कि पिछले दिनों चरखी दादरी के बाढ़ड़ा उपमंडल के ‘HR88B8888’ नंबर के लिए ऑनलाइन ऑक्शन हुआ था. इस नंबर की नीलामी 1 करोड़ 17 लाख रुपये में तक हुई थी और हिसार के एक व्यक्ति ने ये बोली लगाई थी और 11 हजार सुरक्षा राशि जमा कराई थी, मगर बोली के पैसे जमा करवाने के आखिरी दिन उसने पैसे जमा नहीं करवाए.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - "राहुल गांधी राजनीति छोड़ पकड़े मछली", बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अनिल विज का तंज
ये भी पढ़ें - "राहुल गांधी के पास फुके हुए बम हैं, IAEA को बताएं, 10 बार वोट डले तो पोलिंग एजेंट कहां था ?", अनिल विज का पलटवार
ये भी पढ़ें - लिफ्ट मांगते रहे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, दन दनाती गुजरती रही गाड़ियां, देखिए वीडियो