ETV Bharat / state

हरियाणा के "गब्बर" का ममता पर तीखा प्रहार, बोले- "दीदी के राज में महिलाएं असुरक्षित, बंगाल बना अपराधियों का गढ़"

हरियाणा के गब्बर का ममता पर तीखा प्रहार ( ETV Bharat )

अंबाला: हरियाणा के गब्बर अनिल विज ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम पर हमला बोला है. दरअसल, हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि, "महिला मुख्यमंत्री के शासन में ही अगर महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं तो यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है.पश्चिम बंगाल में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है. एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाना गंभीर सवाल खड़े करता है." अपराधियों का गढ़ बनता पश्चिम बंगाल: अनिल विज यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा कि, "पश्चिम बंगाल सरकार अपने किसी भी दायित्व का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रही है.इसी वजह से राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है. बंगाल अब अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है. सरकार की कमजोर नीतियों और ढीले प्रशासन का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है." घुसपैठ पर भी सरकार को घेरा: विज ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "वहां ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिनका हमारे देश पर कोई अधिकार नहीं है." विज ने दावा किया कि घुसपैठियों की सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है, जिससे न सिर्फ कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है बल्कि सामाजिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है.उन्होंने इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर बंगाल की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. अनिल विज ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला (ETV Bharat)