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न्यूनतम वेतन को लेकर हरियाणा में छिड़ी जंग, सड़क पर उतरे मजदूर, बोले- "23 हजार से कम हमें मंजूर नहीं"

"फैसले का सम्मान, लेकिन बोझ बढ़ा": इस बारे में फरीदाबाद में डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान श्री राम अग्रवाल ने ईटीवी भारत से कहा कि, "हम अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानते हैं और उन्हें हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं. सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी तय की है, हम उसका सम्मान करते हैं और सभी कंपनियों में इसे लागू कर चुके हैं. लेकिन मौजूदा हालात में इंडस्ट्री की स्थिति ठीक नहीं है. खासतौर पर जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनके ऊपर हर महीने 4 से 6 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है.”

फरीदाबाद में उद्योगों संगठनों का पक्ष: फरीदाबाद की इंडस्ट्री ने सरकार के फैसले को स्वीकार करने की बात कही है. उद्योग संगठनों का कहना है कि वे न्यूनतम मजदूरी देने के लिए तैयार हैं और कई कंपनियों ने इसे लागू भी कर दिया है. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में यह फैसला उनके लिए चुनौतीपूर्ण है. उद्योग पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऐसे में मजदूरी बढ़ने से लागत और बढ़ गई है.

"23 हजार से कम मंजूर नहीं": मजदूर संगठनों का कहना है कि उनकी मांग न्यूनतम मजदूरी को 23,195 रुपये तक बढ़ाने की है. पड़ोसी राज्य दिल्ली में मजदूरी इससे काफी अधिक है, जिससे हरियाणा के मजदूरों में असमानता की भावना बढ़ रही है. अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

मजदूरों की नाराजगी: मजदूर वर्ग का कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में 15,220 रुपये की मजदूरी उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है. रोजमर्रा के खर्च, किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों के बीच यह वेतन बेहद कम साबित हो रहा है. मजदूरों का आरोप है कि सरकार ने उनकी वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज किया है. कई दौर की बातचीत के बावजूद उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, जिससे अब वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं.

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला लागू होते ही राज्यभर में बहस और असंतोष का माहौल बन गया है. खासतौर पर औद्योगिक शहर फरीदाबाद में इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है. एक ओर जहां मजदूर संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है. वहीं, उद्योग जगत इसे आर्थिक दबाव के रूप में देख रहा है. सरकार ने फ्रेशर कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपये तय की है, लेकिन यह फैसला दोनों पक्षों के लिए अलग-अलग तरह की चुनौतियां लेकर आया है.

खाड़ी देशों के युद्ध का प्रभाव: श्री राम अग्रवाल ने आगे कहा कि, "खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का सीधा असर भारतीय उद्योगों पर पड़ा है. कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, फ्यूल महंगा हो गया है और गैस सिलेंडर की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है. इसके अलावा इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में भी बाधाएं आ रही हैं, जिससे उत्पादन और मुनाफे दोनों पर असर पड़ा है. ऐसे में मजदूरी बढ़ोतरी को उद्योग दोहरी मार के रूप में देख रहे हैं."

मजदूर पलायन से बढ़ी चिंता: श्री राम अग्रवाल कहते हैं कि, "मौजूदा परिस्थितियों में मजदूरों का पलायन भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. मजदूर बेहतर वेतन और सुविधाओं की तलाश में अन्य राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं. इससे उन्हें प्रशिक्षित और स्थायी श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ रहा है. वहीं, न्यूनतम मजदूरी बढ़ने का सबसे ज्यादा असर अनस्किल्ड वर्कर्स पर पड़ा है. कंपनियां इन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर काम सिखाती हैं, लेकिन अब शुरुआती स्तर पर ही उन्हें अधिक वेतन देना पड़ रहा है. इससे कंपनियों की लागत बढ़ रही है और नई भर्ती पर भी असर पड़ रहा है."

यूनियन ने रखा अपना पक्ष: इस पूरे मामले में सीटू नेता वीरेंद्र डंगवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सरकार के फैसले को अपर्याप्त बताया. उन्होंने कहा कि, "सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है, वह बहुत कम है. हमारी मांग 23,195 रुपये की थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया. दिल्ली में मजदूरी पहले ही 18,666 रुपये है, जबकि हरियाणा में इससे काफी कम है. बढ़ती महंगाई में मजदूरों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, ऊपर से किराया भी बढ़ गया है. ऐसे में यह बढ़ोतरी मजदूरों के साथ न्याय नहीं है."

सड़कों पर उतरे मजदूर:सरकार के फैसले से नाराज मजदूर संगठनों ने अपने विरोध को तेज करते हुए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए हैं. गुरुग्राम में 8 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन हुआ, वहीं फरीदाबाद के सेक्टर-37 में मदरसन कंपनी के सामने हजारों मजदूरों ने विरोध जताया. इन प्रदर्शनों में मजदूरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की.

जल्दबाजी में प्रस्ताव लागू होने पर सवाल:सीटू नेता वीरेंद्र डंगवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "सरकार ने पहले 2 मार्च को विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, लेकिन उसे लागू नहीं किया. बाद में जब विरोध बढ़ा, तो जल्दबाजी में इसे लागू कर दिया गया. उनका कहना है कि अगर सरकार ने पहले ही गंभीरता से विचार किया होता, तो यह स्थिति नहीं बनती. हर छह महीने में महंगाई भत्ता बढ़ता है और हर साल कर्मचारियों की सैलरी में भी वृद्धि होती है. ऐसे में न्यूनतम मजदूरी में अचानक बढ़ोतरी से उनकी कुल लागत में भारी इजाफा हो गया है. इससे छोटे और मध्यम उद्योगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है."

मौजूदा हालात देखते हुए यह साफ है कि मजदूर और उद्योग दोनों ही दबाव में हैं. मजदूर बेहतर जीवन स्तर की मांग कर रहे हैं, जबकि उद्योग आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं. अगर सरकार ने संतुलित समाधान नहीं निकाला, तो यह विवाद आगे और बढ़ सकता है.

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