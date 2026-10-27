हरियाणा MBBS बॉन्ड पॉलिसी: दस्तावेजों को लेकर विवाद से 300 डॉक्टरों के PG एडमिशन खतरे में
2 नवंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेडलाइन के कारण छात्रों के पास अपनी सीट पक्की करने के लिए बहुत कम समय बचा है।
Published : October 27, 2026 at 8:44 PM IST
नई दिल्ली: हरियाणा के सैकड़ों मेडिकल ग्रेजुएट्स की पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल शिक्षा पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं. आरोप है कि राज्य प्रशासन ने उनके मूल दस्तावेज (original documents) जारी नहीं किए हैं, जिससे NEET-PG काउंसलिंग के जरिए MD और MS कोर्सेज में उनके एडमिशन खतरे में पड़ गए हैं.
छात्रों ने जताई चिंता : मंगलवार को ETV भारत से बात करते हुए, PG करने के इच्छुक डॉ. अक्षत मित्तल ने कहा कि, "अगर हम अपने मूल प्रमाण पत्र (original certificates) न मिलने के कारण समय पर PG एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 300 छात्रों का करियर का एक पूरा साल बर्बाद हो सकता है." खबरों के अनुसार, 2020 बैच के 300 से ज्यादा MBBS ग्रेजुएट्स ने NEET-PG परीक्षा पास कर ली है और PG कोर्सेज में सीटें भी हासिल कर ली हैं. हालांकि, हरियाणा की MBBS बॉन्ड पॉलिसी के चलते उनके मूल प्रमाण पत्र अभी भी प्रशासन के पास हैं, जिस वजह से कई छात्र अनिवार्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं. काउंसलिंग का पहला राउंड चल रहा है. छात्रों ने चिंता जताई है कि शैक्षणिक और पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद, एक बेहद कठिन परीक्षा के जरिए हासिल की गई उनकी सीटें छिन सकती हैं.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 2 नवंबर : डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 2 नवंबर है. चूंकि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को वीकेंड (शनिवार-रविवार) पड़ रहा है, इसलिए प्रभावित छात्रों के पास अपने दस्तावेज हासिल करने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए असल में 30 अक्टूबर तक का ही समय है. छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार ईमेल के जरिए और अपने-अपने मेडिकल कॉलेजों के डीन (deans) के माध्यम से हरियाणा के 'डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च' (DMER) से संपर्क किया है. लेकिन उनका दावा है कि उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.
कोर्ट जाने पर विचार कर रहे छात्र : छात्रों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेजों के डीन ने कहा है कि DMER के निर्देश के बिना वे मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते. इस वजह से छात्रों के पास इस गतिरोध को सुलझाने के लिए बहुत कम समय बचा है. प्रशासनिक स्तर पर कोई नतीजा न निकलने के कारण, अब छात्र तुरंत राहत पाने के लिए कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं. इस विवाद ने हरियाणा की MBBS बॉन्ड नीति के क्रियान्वयन पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. इस नीति को 2020 में लागू किया गया था और बाद में दिसंबर 2022 में इसमें संशोधन किया गया. इस नीति का उद्देश्य राज्य के लिए चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना था, लेकिन ग्रेजुएट्स का कहना है कि रोजगार और सेवा व्यवस्था को लेकर स्पष्टता न होने के कारण उनके करियर की प्रगति पर असर पड़ रहा है.
अधिक पारदर्शिता की जरूरत : लगभग 600 ग्रेजुएट्स का पहला बैच, जो इससे प्रभावित हुआ है, उसने फरवरी 2026 में अपना MBBS कोर्स पूरा किया. छात्रों के अनुसार, ग्रेजुएशन के आठ महीने बाद भी उन्हें बॉन्ड सेवा के लिए कोई औपचारिक रोजगार प्रस्ताव (ऑफर) नहीं मिला है. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि पहले बैच को समायोजित करने के लिए लगभग 3,000 अतिरिक्त (सुपरन्यूमरेरी) पद बनाने के सरकारी प्रस्ताव का क्या हुआ. मित्तल ने कहा, "ऐसी बॉन्ड नीति, जिसमें सेवा देना अनिवार्य हो, उसके साथ एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, स्पष्ट सेवा शर्तें और नियुक्ति के लिए एक व्यावहारिक समय-सीमा होनी चाहिए. " छात्रों ने बॉन्ड व्यवस्था से जुड़े बैंक लोन की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि वित्तीय जिम्मेदारियों और रोजगार को लेकर अनिश्चितता के कारण अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है.
उच्च शिक्षा में बाधा ना बनें नीति : ग्रेजुएट्स ने गुजरात और तमिलनाडु में इसी तरह के विवादों में अदालती हस्तक्षेप का हवाला दिया है. उनका दावा है कि वहां अदालती निर्देशों ने उन छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया, जो अपने दस्तावेज वापस पाना चाहते थे. हरियाणा की नीति पर इन फैसलों को किस हद तक लागू किया जा सकता है, यह कानूनी जांच का विषय है. छात्रों का कहना है कि वे जनसेवा से छूट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि जब तक रोजगार के प्रावधान स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक यह नीति उनकी उच्च शिक्षा में बाधा न बने.
ये भी पढ़ें : नूंह में एसीबी की कार्रवाई, 22 हजार रुपये रिश्वत लेते मेडिकल कॉलेज का सहायक गिरफ्तार