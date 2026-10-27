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हरियाणा MBBS बॉन्ड पॉलिसी: दस्तावेजों को लेकर विवाद से 300 डॉक्टरों के PG एडमिशन खतरे में

300 डॉक्टरों के PG एडमिशन खतरे में ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: हरियाणा के सैकड़ों मेडिकल ग्रेजुएट्स की पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल शिक्षा पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं. आरोप है कि राज्य प्रशासन ने उनके मूल दस्तावेज (original documents) जारी नहीं किए हैं, जिससे NEET-PG काउंसलिंग के जरिए MD और MS कोर्सेज में उनके एडमिशन खतरे में पड़ गए हैं.

छात्रों ने जताई चिंता : मंगलवार को ETV भारत से बात करते हुए, PG करने के इच्छुक डॉ. अक्षत मित्तल ने कहा कि, "अगर हम अपने मूल प्रमाण पत्र (original certificates) न मिलने के कारण समय पर PG एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 300 छात्रों का करियर का एक पूरा साल बर्बाद हो सकता है." खबरों के अनुसार, 2020 बैच के 300 से ज्यादा MBBS ग्रेजुएट्स ने NEET-PG परीक्षा पास कर ली है और PG कोर्सेज में सीटें भी हासिल कर ली हैं. हालांकि, हरियाणा की MBBS बॉन्ड पॉलिसी के चलते उनके मूल प्रमाण पत्र अभी भी प्रशासन के पास हैं, जिस वजह से कई छात्र अनिवार्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं. काउंसलिंग का पहला राउंड चल रहा है. छात्रों ने चिंता जताई है कि शैक्षणिक और पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद, एक बेहद कठिन परीक्षा के जरिए हासिल की गई उनकी सीटें छिन सकती हैं.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 2 नवंबर : डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 2 नवंबर है. चूंकि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को वीकेंड (शनिवार-रविवार) पड़ रहा है, इसलिए प्रभावित छात्रों के पास अपने दस्तावेज हासिल करने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए असल में 30 अक्टूबर तक का ही समय है. छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार ईमेल के जरिए और अपने-अपने मेडिकल कॉलेजों के डीन (deans) के माध्यम से हरियाणा के 'डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च' (DMER) से संपर्क किया है. लेकिन उनका दावा है कि उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. कोर्ट जाने पर विचार कर रहे छात्र : छात्रों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेजों के डीन ने कहा है कि DMER के निर्देश के बिना वे मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते. इस वजह से छात्रों के पास इस गतिरोध को सुलझाने के लिए बहुत कम समय बचा है. प्रशासनिक स्तर पर कोई नतीजा न निकलने के कारण, अब छात्र तुरंत राहत पाने के लिए कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं. इस विवाद ने हरियाणा की MBBS बॉन्ड नीति के क्रियान्वयन पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. इस नीति को 2020 में लागू किया गया था और बाद में दिसंबर 2022 में इसमें संशोधन किया गया. इस नीति का उद्देश्य राज्य के लिए चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना था, लेकिन ग्रेजुएट्स का कहना है कि रोजगार और सेवा व्यवस्था को लेकर स्पष्टता न होने के कारण उनके करियर की प्रगति पर असर पड़ रहा है.