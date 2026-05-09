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हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान कल, तीन नगर निगम, 528 पंचायत पद और 7 निकायों के लिए होगी वोटिंग

हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होगा. 528 पंचायत पदों के साथ 7 निकायों और 6 में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी.

Haryana Mayor Election 2026
Haryana Mayor Election 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 9, 2026 at 8:01 PM IST

5 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा में रविवार यानी 10 मई को पंचकूला समेत अंबाला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान होगा. तीनों जगहों पर नगर निगमों के मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव हैं. इसके अलावा एक नगर परिषद रेवाड़ी और तीन नगर समितियों- सांपला (रोहतक), धारूहेड़ा (रेवाड़ी) और उकलाना (हिसार) के सभी वार्डों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए भी वोटिंग होनी है.

ये सभी छह रिक्त सीटें: नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) का वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर का वार्ड नंबर 13, नगर समिति राजौंद (कैथल) का वार्ड नंबर 11, नगर समिति तरावड़ी (करनाल) का वार्ड नंबर 8, नगर समिति कनीना (महेंद्रगढ़) का वार्ड नंबर 14, और नगर समिति सढौरा (यमुनानगर) का वार्ड नंबर 9 हैं. नगर निगम चुनाव के लिए मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.

रजिस्टर्ड वोटरों के लिए पेड लीव: राज्य सरकार ने संबंधित इलाकों के रजिस्टर्ड वोटरों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर 10 मई को पेड लीव का ऐलान भी किया है. हरियाणा सरकार के उन सभी कर्मचारी जो उन क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जहां मतदान होना निर्धारित है, हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में पेड लीव दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना वोट डाल सकें.

पंचकूला में 2.7 लाख मतदाताओं के लिए 204 मतदान केंद्र: पंचकूला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि सभी बीस वार्डों में दो लाख 7 हजार 379 मतदाता हैं. इनमें 1 लाख 8 हजार 227 पुरुष व 98 हजार 447 महिलाएं और पांच ट्रांसजेंडर शामिल हैं. उन्होंने सभी वार्डों के अनुसार पुरूष व महिला समेत अन्य मतदाताओं की संख्या भी उपलब्ध कराई है. जबकि पंचकूला में मतदान के लिए 20 वार्डों में कुल 204 बूथ स्थापित किए गए हैं. वार्ड नंबर-1 में 10 बूथ, वार्ड-नंबर 2 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 3 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 4 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 5 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 6 में 9 बूथ, वार्ड नंबर 7 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 8 में 8 बूथ, वार्ड नंबर 9 में 8 बूथ, वार्ड नंबर 10 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 11 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 12 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 13 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 14 में 12 बूथ, वार्ड नंबर 15 में 8 बूथ, वार्ड नंबर 16 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 17 में 13 बूथ, वार्ड नंबर 18 में 12 बूथ, वार्ड नंबर 19 में 9 बूथ, वार्ड नंबर 20 में 11 बूथ स्थापित किए गए हैं. प्रत्येक बूथ पर दो ईवीएम मशीने लगाई जाएंगी. इनमें से एक मेयर पद के लिए और दूसरी पार्षद पद के लिए होगी, ताकि मतदाता अलग-अलग वोट डाल सकें.

ईवीएम और रिजर्व मशीनों की संख्या: पंचकूला के जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि मेयर पद के लिए 204 ईवीएम मशीनें और 41 रिजर्व मशीनों का चयन किया गया है. जबकि पार्षद पदों के लिए भी 204 ईवीएम मशीनें और 58 रिजर्व मशीनें निर्धारित की गई हैं. मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम का वितरण किया गया है. चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए वार्ड-वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

पुलिस-प्रशासन की पुख्ता तैयारियां: मतदान के दौरान किसी प्रकार की कोई अशांति की स्थिति न बने, इसके लिए सभी जिलों और अन्य जगहों पर शासन-प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारियां की गई हैं. पुलिस विभाग ने भी अपनी तैयारियों को मजबूती दी है. पंचकूला पुलिस ने अपना फुल सिक्योरिटी प्लान लागू करते हुए सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले 1535 पुलिसकर्मियों के ड्यूटी प्वाइंट निर्धारित कर दिए हैं. साथ ही अशांति फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है. चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अव्यवस्था या कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था लागू की गई है. डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता द्वारा शनिवार को पंचकूला सेक्टर-14 स्थित सरकारी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना करने से पहले आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुरक्षा संबंधी हिदायतें दी गई.

मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी: मतदान केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखने, संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आमजन बिना किसी भय के मताधिकार का प्रयोग कर सकें. पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के नेतृत्व में जहां करीब 1200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, वहीं अब इस संख्या को बढ़ाकर 1535 कर दिया गया है. इसमें 2 डीसीपी स्तर के अधिकारी, 7 एसीपी, 22 इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं जवान शामिल हैं. इसके अतिरिक्त इंटर स्टेट नाकों, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख स्थानों पर भी विशेष चेकिंग एवं निगरानी की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रहे.

पुलिस की अपील: पंचकूला पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और किसी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें. कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत डायल 112 पर सूचित करें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

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