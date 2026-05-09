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हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान कल, तीन नगर निगम, 528 पंचायत पद और 7 निकायों के लिए होगी वोटिंग

पंचकूला: हरियाणा में रविवार यानी 10 मई को पंचकूला समेत अंबाला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान होगा. तीनों जगहों पर नगर निगमों के मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव हैं. इसके अलावा एक नगर परिषद रेवाड़ी और तीन नगर समितियों- सांपला (रोहतक), धारूहेड़ा (रेवाड़ी) और उकलाना (हिसार) के सभी वार्डों के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए भी वोटिंग होनी है.

ये सभी छह रिक्त सीटें: नगर परिषद टोहाना (फतेहाबाद) का वार्ड नंबर 17, नगर परिषद झज्जर का वार्ड नंबर 13, नगर समिति राजौंद (कैथल) का वार्ड नंबर 11, नगर समिति तरावड़ी (करनाल) का वार्ड नंबर 8, नगर समिति कनीना (महेंद्रगढ़) का वार्ड नंबर 14, और नगर समिति सढौरा (यमुनानगर) का वार्ड नंबर 9 हैं. नगर निगम चुनाव के लिए मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.

रजिस्टर्ड वोटरों के लिए पेड लीव: राज्य सरकार ने संबंधित इलाकों के रजिस्टर्ड वोटरों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर 10 मई को पेड लीव का ऐलान भी किया है. हरियाणा सरकार के उन सभी कर्मचारी जो उन क्षेत्रों में रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जहां मतदान होना निर्धारित है, हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में पेड लीव दी जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपना वोट डाल सकें.

पंचकूला में 2.7 लाख मतदाताओं के लिए 204 मतदान केंद्र: पंचकूला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि सभी बीस वार्डों में दो लाख 7 हजार 379 मतदाता हैं. इनमें 1 लाख 8 हजार 227 पुरुष व 98 हजार 447 महिलाएं और पांच ट्रांसजेंडर शामिल हैं. उन्होंने सभी वार्डों के अनुसार पुरूष व महिला समेत अन्य मतदाताओं की संख्या भी उपलब्ध कराई है. जबकि पंचकूला में मतदान के लिए 20 वार्डों में कुल 204 बूथ स्थापित किए गए हैं. वार्ड नंबर-1 में 10 बूथ, वार्ड-नंबर 2 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 3 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 4 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 5 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 6 में 9 बूथ, वार्ड नंबर 7 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 8 में 8 बूथ, वार्ड नंबर 9 में 8 बूथ, वार्ड नंबर 10 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 11 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 12 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 13 में 10 बूथ, वार्ड नंबर 14 में 12 बूथ, वार्ड नंबर 15 में 8 बूथ, वार्ड नंबर 16 में 11 बूथ, वार्ड नंबर 17 में 13 बूथ, वार्ड नंबर 18 में 12 बूथ, वार्ड नंबर 19 में 9 बूथ, वार्ड नंबर 20 में 11 बूथ स्थापित किए गए हैं. प्रत्येक बूथ पर दो ईवीएम मशीने लगाई जाएंगी. इनमें से एक मेयर पद के लिए और दूसरी पार्षद पद के लिए होगी, ताकि मतदाता अलग-अलग वोट डाल सकें.

ईवीएम और रिजर्व मशीनों की संख्या: पंचकूला के जिला निर्वाचन अधिकारी सतपाल शर्मा ने बताया कि मेयर पद के लिए 204 ईवीएम मशीनें और 41 रिजर्व मशीनों का चयन किया गया है. जबकि पार्षद पदों के लिए भी 204 ईवीएम मशीनें और 58 रिजर्व मशीनें निर्धारित की गई हैं. मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम का वितरण किया गया है. चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए वार्ड-वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.