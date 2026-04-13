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हरियाणा की मंडियों में सर्वर ठप, यमुनानगर-सिरसा में किसानों का हंगामा, सड़क जाम कर किया जमकर प्रदर्शन

यमुनानगर/सिरसा: हरियाणा के यमुनानगर जिले की जगाधरी अनाज मंडी में सोमवार सुबह उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब गेट पास सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया. सुबह 5 बजे से ही सैकड़ों किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका. गेट पास जारी न होने से नाराज किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियां सड़क किनारे खड़ी कर दीं और खुद सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. देखते ही देखते यह प्रदर्शन जाम में बदल गया और मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

तकनीकी खामी से ठप हुई खरीदी: मंडी में सर्वर डाउन होने के कारण पूरी फसल खरीद प्रक्रिया रुक गई. किसान न तो अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पा रहे थे और न ही गेट पास प्राप्त कर पा रहे थे. बिना गेट पास के मंडी में एंट्री संभव नहीं होने के कारण किसान घंटों इंतजार करने को मजबूर रहे. इस अव्यवस्था ने मंडी में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया, जिससे किसानों का गुस्सा और बढ़ गया.

यमुनानगर में किसानों का हंगामा (ETV Bharat)

किसान नेताओं ने लगाए प्रशासन पर आरोप: प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंडी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और इसे लापरवाही का नतीजा बताया. किसान नेता मनदीप सिंह ने कहा कि, "सुबह से वेबसाइट बंद पड़ी है, जिसके कारण न तो फसल का डेटा अपलोड हो पा रहा है और न ही गेट पास जारी हो रहे हैं. बिना गेट पास के मंडी में एंट्री संभव नहीं और बिना डेटा के फसल की खरीद नहीं हो सकती. ऐसे में किसान अपनी ही उपज बेचने के लिए भटक रहे हैं."

जाम से आम जनता परेशान: किसानों के प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. स्कूली बच्चे, नौकरीपेशा लोग और राहगीर घंटों तक सड़क पर फंसे रहे. स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया, जो लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता रहा. हालांकि, लंबे समय तक कोई भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों का आक्रोश और बढ़ गया.