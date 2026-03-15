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ससोई गैस संकट पर हरियाणा में सियासी घमासान, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस और AAP

भिवानी में कांग्रेस का प्रदर्शन: कांग्रेस नेता ने कहा "इसका असर केवल होटलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अस्पतालों के बाहर लगने वाले भंडारे और खिलाड़ियों के हॉस्टल तक पहुंच गया है. सबसे दुखद तस्वीर माता मनसा देवी न्यू भंडारा हॉल से सामने आई है, जो पूरी तरह बंद हो चुका है. यहां से संचालित होने वाली 14 मोबाइल वैन पहिए थम गए हैं. ये वैन रोजाना पीजीआई चंडीगढ़, सेक्टर-32, सेक्टर-16 और पंचकूला सेक्टर-6 जैसे बड़े अस्पतालों में करीब 7 हजार लोगों को मुफ्त भोजन पहुंचाती थीं. सिलेंडर ना होने के कारण अब इन मरीजों के तीमारदारों और गरीबों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है."

सोनीपत/भिवानी: हरियाणा में एलपीजी गैस की किल्लत से आमजन परेशान है. इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में उतर चुकी हैं. भिवानी में रसोई गैस की किल्लत पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि "हरियाणा सहित आसपास के इलाकों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत ने आम जनजीवन और व्यापार की कमर तोड़ दी है."

अनिरुद्ध चौधरी का सरकार पर निशाना: अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि सरकार की नाक के नीचे कालाबाजारी फल-फूल रही है और प्रशासन मौन है. उन्होंने कहा कि जब अस्पतालों के बाहर भंडारे बंद हो रहे हैं और खिलाड़ियों को भूखा रहना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक कहां हैं? कमर्शियल सिलेंडर की कमी अचानक पैदा नहीं हुई, ये प्रशासनिक कुप्रबंधन और मिलीभगत का नतीजा है. अनिरूद्ध ने कहा कि 3 हजार रुपये में सिलेंडर बिकना साबित करता है कि सप्लाई चेन को जानबूझकर रोका गया है, ताकि आम जनता और व्यापारियों को लूटा जा सके.

सोनीपत में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन: वहीं सोनीपत में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गैस की कोई कमी नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. गैस के मुद्दे पर अब राजनीतिक रोटियां भी सेंकी जा रही हैं.

सुशील गुप्ता का सरकार पर निशाना: सोनीपत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने की. प्रदर्शन के दौरान सुशील कुमार गुप्ता ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "सरकार बार-बार ये दावा कर रही है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गैस की किल्लत के कारण आम जनता परेशान है और कई ढाबे व होटल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं. हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें कर रही है."

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